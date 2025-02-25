晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和陳曉離婚8歲兒遭爆「北京轉學到台灣」 陳妍希罕見發聲

陳妍希（右）、陳曉昨宣布離婚後，謠言四起。（翻攝自微博）陳妍希（右）、陳曉昨宣布離婚後，謠言四起。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希與前夫、中國男演員陳曉18日宣布離婚，8年童話婚姻畫下句點，沒想到離婚不到1周爆出陳曉早有新歡，對象是合作多次的36歲中國女星毛曉彤，而目前獨自照顧8歲兒子「小星星」的陳妍希，傳出已幫兒子從北京轉學到台灣，除了減輕學費負擔，還有台灣家人後援，但陳妍希工作室發聲否認。

相關新聞：8歲兒念北京國際學校學費破百萬 陳妍希離婚急轉學

據爆料，目前就讀北京某國際學校的小星星，1年學費逾120萬台幣，2人離婚後陳妍希火速搬回台灣，小孩近期也辦妥轉學跟著陳妍希回台，圈內好友說，小星星跟陳妍希返台，除了陳家人可以就近照顧，陳妍希也可減輕小孩昂貴學費。

陳妍希工作室於微博發文澄清。（翻攝自微博）陳妍希工作室於微博發文澄清。（翻攝自微博）

只是對於兒子將跟隨媽媽，從北京轉學來台，陳妍希工作室發聲明否認，澄清文：「孩子沒有轉學，依舊在北京學習生活，沒有所謂傳聞，請停止無端猜測，請停止一切惡意傳播。」短短37字顯現了母親對孩子的保護。

相關新聞：陳曉離婚6天就爆新戀情！狠斷陳妍希「淨身出戶3條件」網瘋傳

陳妍希離婚後，兩度發出聲明，第一次是離婚當天提到：「孩子是彼此之間最重要的人，任何無端揣測及傷害孩子的行為都是不可原諒的，請停止一切損害當事人基本權益的行為。」第二次則為了孩子的學籍，讓粉絲看了心疼說：「工作室就發了兩次聲明，都是為了保護孩子。孩子重要，孩子媽媽也重要，也保護一下吧。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中