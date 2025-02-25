和陳曉離婚8歲兒遭爆「北京轉學到台灣」 陳妍希罕見發聲

陳妍希（右）、陳曉昨宣布離婚後，謠言四起。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希與前夫、中國男演員陳曉18日宣布離婚，8年童話婚姻畫下句點，沒想到離婚不到1周爆出陳曉早有新歡，對象是合作多次的36歲中國女星毛曉彤，而目前獨自照顧8歲兒子「小星星」的陳妍希，傳出已幫兒子從北京轉學到台灣，除了減輕學費負擔，還有台灣家人後援，但陳妍希工作室發聲否認。

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據爆料，目前就讀北京某國際學校的小星星，1年學費逾120萬台幣，2人離婚後陳妍希火速搬回台灣，小孩近期也辦妥轉學跟著陳妍希回台，圈內好友說，小星星跟陳妍希返台，除了陳家人可以就近照顧，陳妍希也可減輕小孩昂貴學費。

陳妍希工作室於微博發文澄清。（翻攝自微博）

只是對於兒子將跟隨媽媽，從北京轉學來台，陳妍希工作室發聲明否認，澄清文：「孩子沒有轉學，依舊在北京學習生活，沒有所謂傳聞，請停止無端猜測，請停止一切惡意傳播。」短短37字顯現了母親對孩子的保護。

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陳妍希離婚後，兩度發出聲明，第一次是離婚當天提到：「孩子是彼此之間最重要的人，任何無端揣測及傷害孩子的行為都是不可原諒的，請停止一切損害當事人基本權益的行為。」第二次則為了孩子的學籍，讓粉絲看了心疼說：「工作室就發了兩次聲明，都是為了保護孩子。孩子重要，孩子媽媽也重要，也保護一下吧。」

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