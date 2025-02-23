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小優造謠有前科！愛雅遭誣搶男友「再亂講就告妳」

愛雅（圖）因小優無中生有而揚言提告。（翻攝自YouTube）愛雅（圖）因小優無中生有而揚言提告。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小優近日遭踢爆造謠胡瓜與宋羽葤的八卦，被老闆吳宗憲震怒解約，事後拍片泣訴討拍再引眾怒。事實上，小優造謠早有前科，愛雅2021年就曾因小優無中生有，氣得在節目中撂下狠話：「妳上節目再亂講話，我就告妳！」

相關新聞：小優被控亂爆料遭解約！痛哭討拍獲關心「8字發聲了」

小優遭指控大嘴巴、亂爆料時有所聞，早在2018年就曾被「丫頭」詹子晴在《綜藝大熱門》上砲轟「嘴巴跟河馬一樣大」。豈料3年後，愛雅也在同個節目中以call out方式控訴小優上通告時，誣衊她搶走了自己的前男友，遭母親斥責「妳怎麼搶別人的男人！」

愛雅坦言，因為這起事件而承受輿論壓力，甚至還遭到親友們誤解，「當時我真的很氣，也不知道該怎麼面對大家。」她認為朋友相處應建立在信任上，因此氣到撂下狠話：「妳挑男人眼光這麼爛，妳上節目再亂講話，我就告妳！」小優最後也慚愧地說：「妳怎麼現在才跟我講啊…找一天去跟張媽媽道歉一下。」

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