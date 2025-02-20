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女製作人與電視台前老總地下情30年 情人過世才挨告

女製作人傳出與電視台前老總地下情30年，如今爆出。（翻攝自google街景圖）女製作人傳出與電視台前老總地下情30年，如今爆出。（翻攝自google街景圖）

〔記者張文川／台北報導〕已故的電視台莊姓前總經理，其何姓妻子去年提告指控邱姓資深女製作人兼演員，於丈夫生前當小三長達30年，過世前3個月還將賣房子的得款345萬元匯給邱女，訴請邱女賠償300萬元；台北地院認定邱女確實侵害配偶權，但莊男匯款是他的財產支配權，不須經過妻子同意，因此判決邱女僅須賠償20萬元。可上訴。

據了解，邱女早期是老三台戲劇知名綠葉配角，後期轉任本土劇製作人；莊男於1990年代曾是老三台總經理，於2022年7月過世；莊男的何姓妻子是退休國小老師，與丈夫結婚逾57年，育有3名子女。

莊妻提告主張，她在2022年4月底得知丈夫與邱女有超乎一般友人之男女交往，共同出遊、牽手、親吻、在床上合照，邱女在LINE以「老公」稱呼莊男，通訊留言包括「情人節快樂」、「與你相愛‧‧‧你總是會在我身邊白頭到老過一輩子」、「在一起近30年了‧‧‧關係不容易結束也不會分開」、「我非常愛你」、「心都在你那裡」、「30年來都是如此美好與深愛」、「我是愛你到不可自拔‧‧‧」，期間長達近30年。

莊妻又指，丈夫在2022年1月間將售屋所得價款中的200萬元、145萬5000元匯給邱女，主張2人以違背善良風俗的方式侵害她的配偶身分。丈夫已於同年7月逝世，她因此控告邱女，民事求償300萬元。

邱姓資深女製作人兼演員，遭原配指控於丈夫生前當小三長達30年。（本報資料照）邱姓資深女製作人兼演員，遭原配指控於丈夫生前當小三長達30年。（本報資料照）

邱女答辯說，她在1993年認識莊男，2人相知相惜親密交往近30年，莊的親友都已知道，莊的婚姻早已名存實亡，自從2022莊男的行動電話遭人搶奪後，直到他過世，他均未能再與莊男聯繫；莊男匯345萬元給她，是為了回饋她多年陪伴照顧，而贈與於她。邱女另主張請求權時效已逾2年期限。

台北地院法官認定，邱女與莊男共同出遊、牽手、親吻、在床上合照，已逾一般交友的男女交往近30年，以背於善良風俗方法、違反配偶忠誠義務、破壞夫妻共同生活的圓滿安全及幸福，情節重大，構成故意侵害配偶身分法益，應負賠償責任，審酌侵害程度和雙方財力後，判邱女應賠20萬元。

但2人在LINE以「老公」相稱，及諸多表達感情的用語，以及匯款的事，法官認為不構成侵害配偶權，縱使雙方有相互表達愛意、思念的文句，但不是在敘述、紀錄以往的接觸往來（例如性交、接吻），也不是在邀約單獨出外住宿旅遊或發生性關係；至於匯錢，法官認為，成年人對自身財產有完整支配權、處分權，不因結婚而須取得配偶同意。此2部分與配偶權無關，判免賠。全案可上訴。

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