陳曉離婚前「狠踩陳妍希地雷」！絕情行徑被爆出

陳曉（左）與陳妍希（右）於18日宣布離婚。（本報資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與中國男演員陳曉日前宣布結束8年婚，最先爆出兩人婚變消息的中國狗仔「推理君江小宴」曾爆料，陳曉對陳妍希提出離婚後就再也沒回過家，而先前陳妍希曾在節目中提過，無法接受別人用「搞消失」來處理事情，若消息屬實，陳曉此舉無疑是狠踩陳妍希地雷。

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中國知名狗仔「推理君江小宴」曾爆料，陳曉在2023年向陳妍希提出離婚後，就再也沒回過家，甚至封鎖陳妍希電話，讓她只好透過好友聯絡對方。而過去陳妍希曾在節目中聊到自己的感情觀，表示「我就是屬於那種，我需要一個好好告別的，我沒有辦法接受人家是消失，或者是就走掉。」

陳妍希當時坦言，小時候曾遇過身邊的人因為不知道如何面對情緒，最終選擇消失或離開，但她認為，「你好好地跟我說，其實我就很容易可以把這件事情放下來，畢竟有過一段美好的經歷。」若陳曉如同傳聞中絕情，等同於是在陳妍希的傷口上撒鹽。

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