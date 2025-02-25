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張蘭宣戰S媽！ 傳取得日本醫生證詞密查大S死因

張蘭19日在新影片中面露憔悴，仍強打精神發聲。（翻攝自TikTok）張蘭19日在新影片中面露憔悴，仍強打精神發聲。（翻攝自TikTok）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間隨家族赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎過世，享年48歲，外界關注她遺產如何分配，S媽先喊話「上戰場」，大S無緣前夫汪小菲則再度來台，前婆婆張蘭更被爆赴日取得醫生證詞，準備開戰。

近日在微博有網紅爆料張蘭已私下取得日本醫生證詞，傳聞張蘭此舉是要搞清楚大S的真正死因，消息一出引發各界議論，但有網友質疑此消息的可信度，因張蘭被目擊現身大阪關西機場，但大阪離大S過世的東京有一段距離，研判此消息恐為炒作。

大S病逝後遭張蘭亂造謠，S媽火大開戰無緣親家。（翻攝自微博）大S病逝後遭張蘭亂造謠，S媽火大開戰無緣親家。（翻攝自微博）

而張蘭19日以「更多關注女性價值，支持女性創業，湧現出更多的女性企業家」為題釋出最新影片，不過影片中她面容憔悴、疲態畢現，談及民營企業座談會上一眼望去全是男性企業家，感嘆現今女性企業家仍不被社會包容，張蘭不禁感慨：「做女人難，做名女人更難，其實做女性企業家難上加難！」撇開大S過世紛擾，仍顯見她在商場打拚的企圖心。

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