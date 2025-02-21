胡歌爆「罹肺癌北京住院中」 工作室緊急回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲胡歌演出電視劇《仙劍奇俠傳》嶄露頭角，後來在電視劇《瑯琊榜》、《偽裝者》表演亮眼，近期因王家衛執導的《繁花》再度成為焦點人物，不過近日網路瘋傳他「罹患肺癌」，在北京住院治療中。昨（20）日晚間，胡歌工作室憤怒闢謠。

胡歌去年來台出席「對話青年」活動。（資料照，記者陳奕全攝）

近日中國網站傳出胡歌罹患肺癌，在北京住院治療中，甚至還有消息傳出胡歌於去（2024）年9月底做了一次健康檢查，結果不理想。醫生建議他儘快治療，低落的胡歌想到年幼的女兒，在消化了幾天後，決定要積極治療。

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胡歌工作室發聲駁斥傳聞。（翻攝自微博）

不過昨日晚間胡歌工作室憤怒闢謠，貼出相關截圖表示：「假！以下不實言論嚴重侵害胡歌先生的名譽權！請停止造謠傳謠，我方也將保留追究相關人員法律責任的權利」。

其實胡歌過往受訪時提到，對他而言，40歲已進入人生倒計時。「母親離世後，相當長的一段時間裡，我覺得自己已經能坦然面對死亡這件事，直到女兒小茉莉的出生，突然覺得時間不夠用了，我想再多活幾年」，相當看重家人。

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