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滅火器楊大正二度離婚！山東再發聲：支持他對台灣做的一切

山東在社群說明選擇和楊大正（左）離婚的想法。（資料照，火氣音樂提供）山東在社群說明選擇和楊大正（左）離婚的想法。（資料照，火氣音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「滅火器樂團」主唱楊大正昨（20日）證實二度離婚消息，與正妹辣妻山東在去年11月1日正式完成離婚手續，山東今天在社群發聲，也回應了粉絲的提問，再次說明了選擇離婚的想法。

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山東表示，「因為我不希望失去對老楊的愛啊，生活中消磨的事，我需要方法去解決不是放著，我們不吵架的都是不斷大量的溝通，所以我們都知道，無論如何我們都還是彼此最好的朋友。」離婚對他們來說，只是換一個方式相處看看。

楊大正（右）和山東昨（20日）證實二度離婚。（翻攝自IG）楊大正（右）和山東昨（20日）證實二度離婚。（翻攝自IG）

因為楊大正無法在工作及家庭中取得平衡，山東主動提出離婚，她談到：「我只是一個試著尋求任何解答，為了讓孩子更好的母親，所以為了不要讓自己繼續為了這樣的不平衡產生恨，做了這個決定，我覺得這才是健康關係必須討論的，每一個人都是一個個體。」

山東更支持楊大正對台灣所做的一切，認為未來也會繼續，「他有這一生想完成的事，既然他這麼想，為何不讓他為了理想發光。」

還有粉絲透露，昨天得知山東跟楊大正離婚難過到睡不著，她得知後反倒安慰粉絲，「不是只有離不開對方才是愛情，真正的愛不是只有開心和幸福，而是遇到再難的問題都願意試各種方法，讓對方活出他開心的樣子。」

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