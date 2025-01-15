晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YouTuber雙胞胎女兒「隔11天相繼離世」！阿倫悲吐心聲：等妳們回來

YTR阿倫雙胞胎女兒離世。（翻攝自臉書）YTR阿倫雙胞胎女兒離世。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber阿倫擁有50多萬訂閱，常透過頻道分享居住在日本的生活，去年12月11日才與老婆迎來雙胞胎女兒，不過日前卻發文透露兩個女兒在出生沒多久就離世，阿倫在文中喊話愛女們：「妳們回去帶完忘記的行李後，要再回來找我們喔。」

阿倫在文中提到，2025年1月1日和1月12日雙胞胎女兒們相繼離開人間，「1月1日，妹妹因為肺功能不全等原因去當了小天使，臉頰上卻神奇地留下一個小小的愛心形狀，彷彿是妹妹用盡最後的力氣，想對我們說聲『我愛你』。」

而在1月12日，下午再度收到了醫院的通知，剛好阿倫在1月11日前人都在日本工作，「姐姐很努力等著我從日本出差回來，早上讓我看到她元氣的樣子，下午才放心地離開。最後在幫姐姐洗澡時仔細的觀察了一下她的五官，那尖尖的下巴、漂亮的眼睛，還有從護理師那邊打聽到，有的時候有點壞壞的脾氣，就和媽媽一模一樣呢。」

YTR阿倫雙胞胎女兒離世。（翻攝自臉書）YTR阿倫雙胞胎女兒離世。（翻攝自臉書）

兩個女兒妹妹未滿月就離世，姐姐則是剛滿月，貼文曝光引無數網友心疼，阿倫與老婆小米承諾想把雙寶再生回來，「我想，也許她們只是跟媽媽一樣，出門時總是忘東忘西，所以這次要先回去把東西都拿好，再回來找我們。等妳們收拾好行李，記得快回到爸爸媽媽身邊。要記得我們的味道跟聲音，我們永遠都會在這裡，等妳們回來。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中