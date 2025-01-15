YouTuber雙胞胎女兒「隔11天相繼離世」！阿倫悲吐心聲：等妳們回來

YTR阿倫雙胞胎女兒離世。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber阿倫擁有50多萬訂閱，常透過頻道分享居住在日本的生活，去年12月11日才與老婆迎來雙胞胎女兒，不過日前卻發文透露兩個女兒在出生沒多久就離世，阿倫在文中喊話愛女們：「妳們回去帶完忘記的行李後，要再回來找我們喔。」

阿倫在文中提到，2025年1月1日和1月12日雙胞胎女兒們相繼離開人間，「1月1日，妹妹因為肺功能不全等原因去當了小天使，臉頰上卻神奇地留下一個小小的愛心形狀，彷彿是妹妹用盡最後的力氣，想對我們說聲『我愛你』。」

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而在1月12日，下午再度收到了醫院的通知，剛好阿倫在1月11日前人都在日本工作，「姐姐很努力等著我從日本出差回來，早上讓我看到她元氣的樣子，下午才放心地離開。最後在幫姐姐洗澡時仔細的觀察了一下她的五官，那尖尖的下巴、漂亮的眼睛，還有從護理師那邊打聽到，有的時候有點壞壞的脾氣，就和媽媽一模一樣呢。」

YTR阿倫雙胞胎女兒離世。（翻攝自臉書）

兩個女兒妹妹未滿月就離世，姐姐則是剛滿月，貼文曝光引無數網友心疼，阿倫與老婆小米承諾想把雙寶再生回來，「我想，也許她們只是跟媽媽一樣，出門時總是忘東忘西，所以這次要先回去把東西都拿好，再回來找我們。等妳們收拾好行李，記得快回到爸爸媽媽身邊。要記得我們的味道跟聲音，我們永遠都會在這裡，等妳們回來。」

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