台灣隊棒球經典賽2月拚晉級！東森「轉播賽程表」一次看

東森電視棒球經典賽資格賽轉播賽程表。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕去年台灣隊在棒球12強賽中拿下冠軍，而今年2月底世界棒球經典賽資格賽將要在台北大巨蛋開打，東森電視曾轉播2023世界棒球經典賽、2024世界十二強棒球賽，賽事期間吸引全台近900萬觀眾，本次東森也再次取得轉播權，體育主播轉播群名單也公布了。

東森電視棒球經典賽資格賽轉播賽程表。（東森提供）

曹竣崵（左起）、陳亞理、錢定遠、袁定文、李家名、丁元凱、潘忠韋為此次主播球評團隊。（東森提供）

東森電視取得2026世界棒球經典賽及2025資格賽之有線電視轉播權，將派出最強大的體育轉播群丁元凱、李家名；最專業的主播「錢公」錢定遠、最權威的球評「棒球博士」袁定文、「曹大帥」曹竣崵、陳亞理、「喇叭」潘忠韋頂級陣容，為觀眾帶來精彩賽事轉播。

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2/21-2/25世界棒球經典賽資格賽將在台北大巨蛋開打，2/21首戰將對上西班牙，為了讓每一位球迷都能感受國際頂級賽事的魅力，東森電視全程直播，陪伴中華隊力拼史上最佳成績。

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