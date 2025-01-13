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丟丟妹健康亮紅燈 證實肝癌指數飆高停工時間點曝光

直播天后「丟丟妹」李明珊。（翻攝自臉書）直播天后「丟丟妹」李明珊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊日前經過抽血檢查發現肝癌指數過高，由於去年5月她曾做過膽囊摘除手術，術後腹部常感到不適，有時候還會感到暈眩，經過抽血檢查之後，丟丟妹才發現，這樣下去真的不行！如今丟丟妹經紀人說明她的健康狀態，同時也曝光應該會在「這個時間點」後開始休養身體。

丟丟妹抽血檢查結果讓她發現自己該休息了，除了外界所指肝癌指數偏高之外，丟丟妹經紀人也指出「身體有發炎現象，很多數據都反映出是長期壓力造成」。丟丟妹家人也很擔心她的健康狀況，硬拖著她上醫院檢查，針對肝臟做進一步檢查。

李明珊透過抽血發現自己的肝癌指數過高。（翻攝自臉書）李明珊透過抽血發現自己的肝癌指數過高。（翻攝自臉書）

到了醫院之後，醫師囑咐丟丟妹要多休息，不能整天忙著賺錢，要找到紓解壓力的方法。丟丟妹覺得很傷腦筋，因為她把賺錢當樂趣，但還沒有到「就算搞砸身體健康還要賺」的程度，如今健康亮紅燈，丟丟妹決定把農曆春節這檔做完後，就該考慮放慢腳步，給自己的身體多些時間休息。

丟丟妹這次抽血檢查除了肝癌指數過高之外，紅字也偏多，加上她過去也有焦慮、躁鬱症、自律神經失調，故多次發生手部不自覺抖動等現象。對於健康拉警報，丟丟妹自己也知道大事不妙，原本不喜歡去看醫生的她，現在也做好準備替自己放個長假。

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