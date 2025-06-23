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日台混血兒渡邊直美宣布唱進東京巨蛋 日媒封「搞笑藝人第一人」

渡邊直美以搞笑藝人背景「唱進」東京巨蛋，深獲媒體關注。（翻攝自IG）渡邊直美以搞笑藝人背景「唱進」東京巨蛋，深獲媒體關注。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕搞笑藝人成功新模式！日本知名搞笑藝人渡邊直美昨（22）宣布，將於明年2月11日舉辦名為「渡邊直美（20）in東京巨蛋」的演唱會，經紀公司吉本興業透露，這將是她作為個人喜劇演員首次在東京巨蛋舉辦演唱會，明年也是她出道20週年，更顯意義重大，此舉也為搞笑藝人的發展與遠景注入一劑強心針！  

母親是台灣人的日本喜劇演員渡邊直美（37歲）昨宣布將於明年2月11日在東京巨蛋舉辦演唱會。（翻攝自X）母親是台灣人的日本喜劇演員渡邊直美（37歲）昨宣布將於明年2月11日在東京巨蛋舉辦演唱會。（翻攝自X）

才剛結束時隔13年在日本舉辦的「渡邊直美喜劇現場」的全部6場演出，擁有台灣血統（母親是台灣人）的渡邊直美昨在個人社群發布即將「攻蛋」消息，她搞笑寫道：

「咦！！有些人可能會想，『什麼？突然？我自己也嚇了一跳！！！！ ！ ！ ！ ！ ！ ！」她特地用了10個驚嘆號傳達興奮之情，「雖然是個人事，但2026年是我出道20週年啊！沒想到在這樣的轉捩點還能在東京巨蛋開演唱會，多虧了一直支持我的大家！ ！ ！謝謝大家！ ！」她也向粉絲們表示感謝，喊話，「我一直在準備！ ！ ！ 2026年2月11日請大家空出來！ ！ ！ 哈哈。」

渡邊直美於2021年將演藝重心遷至紐約，並於2023年在美國7個城市舉辦脫口秀。去年，她成功舉辦了首場英語“脫口秀現場演出”，更入選BBC去年12月公佈的「2024年最具影響力的100位女性」，她在美國也日益受到關注。

這是繼去年2月喜劇二人組“Audrey”舉辦日本放送15週年紀念活動“Audrey’s All Night Nippon”之後，喜劇演員首次在該場地演出，這也是個人喜劇演員首次在此舉辦演唱會。
日媒本Sponichi Annex評論，渡邊直美以搞笑藝人身分「唱進」東蛋，證明了她的經濟成功和魅力，她獨特的風格和個性深受粉絲喜愛。

6/18～6/22才剛完成連續5天進行6場演出的渡邊直美，預售票和正式售票均是「秒殺」完售。鑑於東京巨蛋可容納超過5萬人，渡邊直美的「鈔能力」有多高？這座日本最大的場館之一能否爆滿？備受矚目。

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