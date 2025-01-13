懷秋烙狠話《角頭》本色演出 白冰冰「險遭摔在地」結局超反轉

（左起）白冰冰、龍天翔、懷秋、唐振剛、黃尚禾。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025除夕特別節目《民視第一發發發》日前邀請到白冰冰、陽帆、浩角翔起、白家綺以及賴慧如主持，砸重金邀約近70人同台表演，邀請到票房全台票房冠軍《角頭-大橋頭》演員群們懷秋、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、王宣共襄盛舉，全場飄滿濃濃電影角頭味。

（左1）吳震亞、（右1）龍天翔擊鼓震撼開場。（民視提供）

演出電影的龍天翔同步宣傳八點檔《好運來》，他笑說有限時間練習就上場，誠意十足表演給觀眾，並與吳震亞跟「武魂擊」專業的甲冑武士隊擊鼓演出，由布袋戲天王荒山亮演唱《獨尊唯我》，氣勢磅礡震撼開場。主持群好奇問懷秋本來是歌手又看起來文質彬彬，怎麼能演出黑社會這樣的角色？沒想到懷秋直接回：「我本色演出」。

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演員群應全場要求用「角頭」方式拜年，懷秋先是戲魂上身眼神兇狠說：「你知道大橋頭是誰的？是我們KO桑的啦！在這裡要跟大家說…新年快樂」與龍天翔先用滿滿的角頭味跟大家拜年；號稱「北館火車頭」的吳震亞也被邀請出來，武術指導又是閃打高手的他被要求示範武功，沒想到浩子推出阿翔說：「阿翔沒有在怕的」，一臉傻眼的阿翔還沒反應過來，就被吳震亞直接360度反轉摔一圈，全場加碼邀請「摔」白冰冰，白冰冰急忙躲起來拒絕，吳震亞也只敢輕輕公主抱起演藝圈媽祖婆，不敢造次。

吳震亞直接360度反轉摔一圈阿翔。（民視提供）

剛喜得麟兒的黃尚禾身為節目忠實觀眾，很開心能在除夕夜看到自己成為一份子，唐振剛也說在錄拜年的時候，這麼多人齊聚覺得年味滿滿，很想跟媽媽喊：「媽！我在這裡」；王宣直呼第一次錄影很新奇，棚裡擠滿70多位藝人，看到大家練習這麼久要在棚裡表演，光看表演就很精彩。懷秋更是興奮說很久沒上綜藝節目，看到擔任評審的老朋友愛紗好開心，也預告要大家期待蛇年的《角頭》還有他新專輯單曲《Delete》；吳震亞則笑言今年最大收穫是來節目公主抱冰冰姐，比抱到啦啦隊還開心。

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