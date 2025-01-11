不只鬼鬼！3女星神隱「秘密生子」 再現身已為人母

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔昨（10日）無預警宣布未婚當媽，同時曬出孕照及愛女的腳丫照，她強調自己還沒結婚，孩子的父親身分也不會公開，相關線索全都保密到家。無獨有偶，演藝圈其實也有不少女星神隱後悄悄懷孕生子，「蝴蝶姐姐」愷樂、「國民姑姑」海裕芬以及李依瑾都在其中。

李依瑾（左起）、愷樂、海裕芬皆是突然宣布懷孕生子。（組合照，翻攝自IG、臉書）

愷樂2020年遭周揚青踢爆介入羅志祥的戀情，同年道歉之後便消失螢光幕前，幾乎呈現人間蒸發的狀態，即使各界輿論甚囂塵上，但她仍選擇低調不回應。沒想到，愷樂去年9月突曬出胎兒超音波照，報喜宣布懷孕消息，許多星友也發聲向她道賀。

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海裕芬在《花甲男孩轉大人》中飾演「鄭光好」，而有「國民姑姑」稱號，鮮少透露感情世界的她，卻在2022年7月投下懷孕震撼彈，她對外守口如瓶因此「精主」至今成謎，「我們就只是平凡的小幸福，應該也沒有什麼值得好奇，至多是幫我們好奇一下『金主』有沒有成謎。」

李依瑾2015年曾以《新世界》援交妹一角入圍金鐘女配角，之後陸續參與《最佳利益》、《王牌辯護人》演出，不過就在她演藝事業到達巔峰之際，卻突然消失在螢光幕前整整2年之久，社群平台也全面陷入停擺狀態，直到2022年3月一更新，就是生娃的喜訊。

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