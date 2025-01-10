施孝榮超帥兒現身！民歌50大合唱《小草》點歌氣氛超嗨

施孝榮（右）和兒子施少庸同台合唱。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌50高峰會」今（10日）晚在台北小巨蛋登場，施孝榮與兒子施少庸同台合唱《一條日光大道》，施少庸帥氣和俊美兼具，吸引不少粉絲關注。

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施少庸為演唱會擔任鍵盤手之外，也和爸爸合唱，唱完施孝榮笑說：「施少庸正好是我的大兒子，從剛才表現可以看出來我唱得比較好一點。」

施少庸為演唱會擔任鍵盤手。（寬宏提供）

「民歌50高峰會」由施孝榮擔任總製作人，他談到曲目安排：「接下來的編排，我希望用音樂來訴說，人生的內容有，曾經的年少輕狂、有當年的淡淡情愁，有我們對自由的懷念，更有著令人刻骨銘心的愛情故事，現在讓我們先歡迎幾位歐爸給他們熱烈的掌聲！」接著楊耀東、王中平、李明德、羅吉鎮等男歌手合唱《散場電影》、《七月涼山》等歌曲。

全場歌手大合唱氣氛超嗨。（記者王文麟攝）

今晚所有歌手也大合唱《小草》，另外開放歌迷點歌，獻唱《阿美阿美》、《讓我們看雲去》等歌曲。演唱《拜訪春天》時，歌手們還下台和粉絲握手，氣氛超歡樂。

明（11）天在小巨蛋還有兩場演出，2月15日前進高雄巨蛋、2月22日台中惠蓀堂開唱，購票可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。

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