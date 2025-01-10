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娛樂 最新消息

最後一屆「民歌50高峰會」登場！郭富城爆紅機車廣告曲換人唱

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌50高峰會」今（10日）晚在台北小巨蛋起跑，因為是高峰會系列的最後一次舉辦，因此台下許多觀眾都是來聽回憶的，透過一首首經典民歌，找回青春記憶。

「民歌50高峰會」今晚在台北小巨蛋起跑。（記者王文麟攝）「民歌50高峰會」今晚在台北小巨蛋起跑。（記者王文麟攝）

由施孝榮領軍的「民歌50高峰會」演唱會，將在北中南舉辦6場，演出集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、 鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄開唱，預告將唱出超過50首歌曲。

8位男歌手合唱《今山古道》。（記者王文麟攝）8位男歌手合唱《今山古道》。（記者王文麟攝）

今晚演出先由8位男歌手合唱《今山古道》，之後由7位女歌手合唱《木棉道》，幾乎每首歌台下歌迷都能跟著合唱，為回歸當年民歌年代的純粹，15位歌手前幾首歌都是穿白色上衣搭配牛仔褲，獻唱《外婆的澎湖灣》等耳熟能詳的歌曲。

陳艾湄大秀小蠻腰。（記者王文麟攝）陳艾湄大秀小蠻腰。（記者王文麟攝）

56歲就當上阿嬤的陳艾湄，之前接受本報專訪就談到，只要有腰，當阿嬤還是可以穿中空裝，今晚她果然露出小蠻腰，另外趙詠華也穿上短裙唱歌。

7位女歌手合唱《木棉道》。（記者王文麟攝）7位女歌手合唱《木棉道》。（記者王文麟攝）

唱完《歸人沙城》，施孝榮談到：「謝謝大家參加今天的演唱會，《歸人沙城》從我出道唱到現在已經整整45年，希望大家能一直保持年輕時的熱情和活力，今天盡情地唱、盡情地跳、盡情地哭、盡情的笑，還問全場歌迷：「Are you ready？」希望大家好好享受今晚的演唱會。

從美國返台的楊耀東，一身搖滾模樣高唱《搖滾舞台》、《星期六》等歌曲，金智娟也高唱丘丘合唱團時代非常紅的《就在今夜》，王中平帶來《空笑夢》，也和陳艾湄重現當年讓郭富城爆紅的機車廣告主題曲《誰說我不在乎》，當年這首歌是由陳艾湄和高明駿合唱，隨著廣告放送紅遍大街小巷。

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