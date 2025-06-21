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張宇罕見曬出愛妻 十一郎生病交代「遺言」令人噴淚

張宇罕見曬出老婆十一郎的照片放閃。（翻攝臉書）張宇罕見曬出老婆十一郎的照片放閃。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張宇與作詞人老婆十一郎合作過許多經典歌曲，夫妻倆鶼鰈情深，感情令人稱羨。今年二月，他們雙雙確診並反覆感染流感，十一郎甚至開始交代遺言，字字句句都是對張宇的深切關愛，讓粉絲看了深受感動。

今天是十一郎的生日，張宇難得放閃，罕見曬出老婆照片。他透露，前陣子兩人身體不適，十一郎開始叮囑生活大小事，「雖然四個多月後，才勉強止住那似乎永遠也好不了的咳，但狀況好像也沒糟到妳需要開始教我如何使用洗衣機、怎麼曬衣服、如何炒青菜……還有處理健保、勞保、銀行、合約等生活中的大小事。」

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十一郎甚至對張宇說：「如果我先走，你要搬到山下，住一個小一點的房子。不要自己煮飯，要找幾家好餐廳，約幾個聊得來的朋友一起吃飯。」還叮嚀：「除非你找到一個對你像我一樣好的人，否則不要再結婚了。」

有一次，孩子不願意陪張宇打麻將，十一郎因此動怒，發了大脾氣，終於張宇這才驚覺：「我才知道妳是真的在擔心我，怕孩子委屈了我，怕我不懂照顧自己。所以才那樣為我未來一個人的日子未雨綢繆，才會嚴詞警告孩子們，怕他們將來虧待了沒妳撐腰的老爸。」令人看了動容。

今天是十一郎生日，張宇深情寫道：「我們不要只在生日的今日才許願快樂，我希望妳能安安心心地過好未來的每一天。妳不用擔心我，如果真的有那麼一天，我答應妳，我會好好的。」更不忘打趣放話，以後也不幫老婆開瓶蓋、提重物或當司機，要她也開始學習獨立生活。

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