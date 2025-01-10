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娛樂 最新消息

泰劇百合CP來台！MilkLove甜笑融化記者 台粉接機超高水準

MilkLove來台。（記者朱沛雄攝）MilkLove來台。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠、朱沛雄／桃園報導〕泰劇《世界傾斜23.5度》的「最甜CP」MilkLove即將在明天（11日）於新莊ZEPP NEW TAIPEI舉行粉絲見面會，兩人今天上午抵達桃園國際機場，開放粉絲們接機，而台粉們再次展現了良好的秩序，未發生任何推擠衝突，讓MilkLove全程都面帶笑容。

Love（左）、Milk現身入境大廳，開心向粉絲揮手。（記者朱沛雄攝）Love（左）、Milk現身入境大廳，開心向粉絲揮手。（記者朱沛雄攝）

近年除了男男的BL CP，女女的百合CP也深受台灣粉絲歡迎，MilkLove今天中午現身桃園機場第一航廈的入境大廳，看到粉絲自製的粉色旗幟以及布條，也露出超甜美的燦笑，心情看起來相當好，不停向粉絲揮手打招呼，更親切對粉絲說「See You Tomorrow」，向大家預告明天見。

粉絲在一定的距離為MilkLove接機，兩人也大方向粉絲揮手，相約明天見。（記者朱沛雄攝）粉絲在一定的距離為MilkLove接機，兩人也大方向粉絲揮手，相約明天見。（記者朱沛雄攝）

MilkLove粉絲接機展現超水準，讓大家都能看得到。（記者朱沛雄攝）MilkLove粉絲接機展現超水準，讓大家都能看得到。（記者朱沛雄攝）

值得一提的是，現場台粉再次展現高水準的接機，雖然數度爆出激動的尖叫聲，且不停喊兩人的名字，但全程沒有發生衝突推擠，反而互相提醒「小心」，再次讓外國朋友看到台灣的禮儀。MilkLove同樣親和力十足，媒體記者先以「三碗豬腳」（你好）問候，MilkLove則貼心用中文詢問：「你好，你吃飯了嗎？」讓攝影記者也忍不住笑了出來回應：「吃了吃了！」給人留下好印象。

MilkLove一出關就先禮貌與記者打招呼。（記者朱沛雄攝）MilkLove一出關就先禮貌與記者打招呼。（記者朱沛雄攝）

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