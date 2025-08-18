晴時多雲

李現去有風的地方追星五月天！爆料阿信這部位「好軟」

五月天搭著環場巴士近距離和粉絲互動。（相信音樂提供）五月天搭著環場巴士近距離和粉絲互動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期在北京鳥巢舉辦13場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，昨（18日）晚台下也出現大明星追星，李現前天才殺青新戲《長風起》，昨晚就特別到鳥巢跟著五月天的歌曲又唱又跳，釋放壓力。

李現新戲才殺青就前往五月天演唱會一起同樂。（翻攝自微博）李現新戲才殺青就前往五月天演唱會一起同樂。（翻攝自微博）

李現曾主演《去有風的地方》，以及《錦繡芳華》等多部夯劇，他也是忠實「五迷」，昨晚在開放式的鳥巢也能吹著風，無論五月天唱《離開地球表面》或是《戀愛ing》，他都忘情跟著大聲唱，另外五月天唱到李現很喜歡的《笑忘歌》，他當然也很投入一起唱。阿信眼尖發現李現在台下，特別走向他和他握手，引起全場粉絲尖叫，氣氛超嗨。

李現幾乎會唱五月天每首歌曲。（翻攝自微博）李現幾乎會唱五月天每首歌曲。（翻攝自微博）

事後李現也談到和阿信握到手的感覺，笑說：「阿信老師的手滿軟的。」還提到：「彌補了上次提前離場沒聽完的《笑忘歌》。」可見他真的很喜歡這首歌。阿信則結合李現演的戲《去有風的地方》和五月天《笑忘歌》的歌詞說到：「去有風的地方，那一年天空很高，風很清澈。」被網友大讚不已。

