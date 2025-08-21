迎「鬼門開」轉煞為福！ 12生肖「本命時vs.對衝時」要記住…

命理界「氧氣美女」鈴熙老師提醒，閏六月讓鬼門晚開，不是混亂，而是提醒我們放慢腳步，修心養性。（命運好好玩提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年遇上「閏六月」鬼門延後了一個月才開，有人擔心好兄弟被壓抑太久會更躁動不安？也有人感恩是上天賜予我們多一份緩衝與福報累積的時間。命理界「氧氣美女」鈴熙老師提醒，閏六月讓鬼門晚開，不是混亂，而是提醒我們放慢腳步，修心養性，在這個「吉祥月」裡，不只是安撫外在孤魂好兄弟，更要安撫自我內在靈魂，因為那些累世的遺憾、冤親債主，甚至我們內在未釋放的情緒，都將在此時被喚醒，當我們以敬畏與感恩的心來面對，就能把「恐懼的鬼月」轉換成「積福報的孝親月」。

不少人民眾擔心，自己會不會在無意間觸碰了農曆七月禁忌？對此，鈴熙老師強調，「鬼門開第一週，陰陽能量交會能量特別強，更應避免熬夜、口角衝突，並做好護身」，每個生肖都有專屬於自己的「本命時辰」與「對衝時辰」，是能量最敏感，情緒最易起伏或遇上干擾的時間點，建議不妨掌握關鍵時間點並做好防護！

【鼠】情緒波動大，易受外界批評影響！

．本命時：子時（23:00-01:00）→失眠、多夢、心悸。

．對衝時：午時（11:00-13:00）→ 情緒急躁、易爭執。

．防護建議：睡前少滑手機，避免口角；可帶紅繩或黑曜石，靜心抄經。

請繼續往下閱讀...

【牛】責任壓力大，情緒容易卡住！

．本命時：丑時（01:00-03:00）→ 容易心慌、思緒不安。

．對衝時：未時（13:00-15:00）→ 注意腸胃不適。

．防護建議：避免熬夜，多喝溫水養胃；可拜土地公安定心神。

【虎】口舌是非人際摩擦多，情緒起伏大！

．本命時：寅時（03:00-05:00）→注意夜裡驚醒、心神不寧。

．對衝時：申時（15:00-17:00）→溝通易受阻，注意刀傷意外。

．防護建議：早睡不敖夜，謹言慎行，宜穿著水藍色系衣服，避免衝動爭執。

【兔】易遇人際矛盾，情感波動，遇爛桃花！

．本命時：卯時（05:00-07:00）→煩躁、焦慮睡不安穩。

．對衝時：酉時（17:00-19:00）→口舌是非誤會多，注意交通安全。

．防護建議：多靜心做深呼吸，避免爭辯；可佩戴粉晶增人緣，多感恩少抱怨。

【龍】事業機遇多，自信過強，恐有誤判！

．本命時：辰時（07:00-09:00）→心浮氣躁、注意交通。

．對衝時：戌時（19:00-21:00）→注意飲食安全、易情緒激動。

．防護建議：喝茶靜心，避免搶快決策；可點燈祈福保持思緒清明，隨身帶黑曜石穩定氣場。

【蛇】夜裡心神不寧，胡思亂想，注意財務管理！

．本命時：巳時（09:00-11:00）→注意力容易分散。

．對衝時：亥時（21:00-23:00）→情感糾結、失眠。

．防護建議：專注工作，不到海邊玩水；宜多用艾草或海鹽淨身，黑曜石守護。

【馬】脾氣急躁，易衝動惹怒小人！

．本命時：午時（11:00-13:00）→爭執是非多。

．對衝時：子時（23:00-01:00）→失眠、多夢。

．防護建議：少說話不爭辯，早睡少喝酒不熬夜；戴紅繩或護身符，保持冷靜。

【羊】家庭問題多，情緒低落，易感孤單！

．本命時：未時 （13:00-15:00） →腸胃不適，三餐要正常。

．對衝時：丑時 （01:00-03:00） →心慌、多夢。

．防護建議：午休調養，避免熬夜外宿；金銀飾護心，多做善行添福氣。

【猴】容易引來口舌是非，情緒不穩！

．本命時：申時（15:00-17:00）→口舌是非小人多。

．對衝時：寅時（03:00-05:00）→夜驚多夢、心浮氣躁。

．防護建議：謹言慎行，注意刀傷意外，睡眠充足；帶黃水晶，避免夜裡滑手機。

【雞】人際、感情特別敏感！

．本命時：酉時（17:00-19:00）→誤會多、人際緊張。

．對衝時：卯時（05:00-07:00）→焦躁不安、心慌。

．防護建議：避免爭吵，多靜心做深呼吸；粉晶或桃木飾品調和磁場。

【狗】情緒易受挑動，判斷不清！

．本命時：戌時（19:00-21:00）→情緒波動易受影響。

．對衝時：辰時（07:00-09:00）→容易誤判。

．防護建議：少爭辯，避免衝動；點平安燈、拜地藏菩薩。

【豬】留心財務收支！易胡思亂想，多失眠！

．本命時：亥時 （21:00-23:00） → 思緒過多、情緒低落。

．對衝時：巳時 （09:00-11:00） → 心悸、效率低落。

．防護建議：靜心助眠，專注工作；佩戴黑曜石或紫水晶安神。



《迎吉祥月「趨吉避凶」掌握4觀念》

鬼門開的第一週，12生肖在本命與對衝時辰，能量最敏感，要特別注意情緒與氣場。既是挑戰，也是提醒。懂得防護，就是最好的保護；心存敬畏感恩，便能轉煞為福，在農曆七月平安吉祥，心安自在。

➤好兄弟，可能是累世親人，帶著思念靠近。

➤可能是冤親債主，提醒我們化解因果。

➤也是我們靈魂的執著，映照出內心未釋放的能量。

➤普渡月，不只是布施孤魂，更是內在療癒的好時機。

☆民俗說法僅供參考☆

【命理達人：鈴熙老師】

．專長：觀元辰、姓名學、八字、命盤解析、卜卦、身心靈療癒、牌卡占卜、深層溝通

．經歷：三十年命理專業和實務經驗；兩岸宮廟、泰國信仰交流顧問；東西方身心靈學習成長諮詢顧問、餐飲業規劃顧問、中道禪舞舞蹈家

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．鈴熙老師×命運好好玩：看這裡

．鈴熙老師FB：看這裡

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法