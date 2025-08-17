晴時多雲

吃餿水、淪性奴！Netflix新片揭兄弟之家恐怖往事 網轟慘無人道

《以倖存者之名：深入韓國慘案》一、二集揭露「釜山兄弟之家」事件。（翻攝自Netflix）《以倖存者之名：深入韓國慘案》一、二集揭露「釜山兄弟之家」事件。（翻攝自Netflix）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix推最新紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》，首兩集聚焦1980年代發生的「韓國釜山兄弟之家」駭人事件，長達十多年，共有3萬8000人遭強制收容、勞役、毆打，超過650人因此死亡，令追劇粉絲直呼慘無人道，看了心很痛。

釜山兄弟之家福利院堪稱「韓版納粹集中營」，男男女女成為性奴隸，居住環境、條件極其惡劣，甚至只能吃餿水、臭掉的泡菜，所有人還得剃髮，並統一穿上藍色運動服，過著比地獄還辛苦的生活。

一名編號「2970」的受訪者表示，兒時某日下午想找同學玩，卻無端遭警察扣押，命令他說出書包裡的「麵包」從何而來，警察甚至拿打火機燙他生殖器「逼供」，最後他只好說出「偷竊」謊言，沒想到就此被抓到兄弟之家，從此過著暗無天日的日子。

《以倖存者之名：深入韓國慘案》兄弟之家院長朴仁根。（Netflix提供）《以倖存者之名：深入韓國慘案》兄弟之家院長朴仁根。（Netflix提供）

從兄弟之家逃出來的倖存者，由於長年受到身心靈折磨，有些人牙齒早就全掉光，有些人難以找到工作，只能在酒店上班，甚至有些人得長期吃藥，看精神科醫生，卻始終未能得到國家的慰問和補償。

該案早有生還者公開發聲，例如韓鍾善、崔承祐（音譯）等人，他們除了寫書、示威，還曾在國會前展開個人抗爭，不過隨著事件曝光，韓國社會、媒體關注往往曇花一現，許多生還者持續以農性、絕食等方式，逼迫國家正視責任。

直到去年，兄弟之家創辦人朴仁根的小兒子朴天光才首次在紀錄片露面，並承認父親直接受命於全斗煥政府，他甚至說：「父親只需承擔30%的責任，政府至少要負70%。」甩鍋態度讓網友看得十分氣憤。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

