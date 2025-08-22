晴時多雲

《我們六個》真實奇蹟！林作賢登報後尋獲母親閨密 激動哭了

林作賢透過本報專訪成功找到母親閨密莊悅老師。（林作賢提供）林作賢透過本報專訪成功找到母親閨密莊悅老師。（林作賢提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》改編自真實社會慘案，播出後掀起廣大迴響。隨著劇情進入尾聲，真實故事原型林作賢日前接受本報專訪，首次公開當年流浪歲月與心境，更在受訪時透過媒體，盼協尋母親生前閨密「莊悅」。沒想到報導刊出後短短時間，奇蹟竟真的發生，林作賢終於找到失聯多年的莊悅老師。

《我們六個》播出後迴響熱烈。（大愛提供）《我們六個》播出後迴響熱烈。（大愛提供）

林作賢稍早發文：「真的找到了！剛剛親自打電話給她！謝謝她！我興奮得哭了！也立即買好明天早上的高鐵票！」他特別致電記者，激動地分享好消息。原來是莊悅老師昔日的學生、一對定居南投的夫婦，看到新聞後主動幫忙，積極協助找到聯絡方式，兩人聯絡後，年逾80歲的莊悅直呼：「你就是小時候那個阿賢！ 」這段跨越數十年的尋人心願終於成真。

林作賢與母親閨蜜成功聯繫，興奮到哭了。（翻攝自臉書）林作賢與母親閨蜜成功聯繫，興奮到哭了。（翻攝自臉書）

林作賢透露，母親生前最艱難的日子裡，是閨密莊悅陪伴在側，這份情誼讓他心中始終懷有感激。多年來他苦尋無果，直到這次因戲劇契機曝光，才終於與恩人重逢。

