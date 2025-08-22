晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長成功註冊抖音號 直播畫面只有一顆黑白色的頭

館長成功註冊抖音帳號，開心直呼大家看的是「帥哥的帳號」。（翻攝自抖音）館長成功註冊抖音帳號，開心直呼大家看的是「帥哥的帳號」。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢先前抱怨中國不讓他註冊抖音、B站（Bilibili）帳號，還透露赴中經商受阻。不過今（22）凌晨2點左右，他卻在臉書、IG等多個平台分享自己成功申請抖音帳號的畫面，館長還驕傲自己獲得「實名認證」，粉絲數累計超過36萬人。館長不僅完成手機號碼綁定，而且已經完成實名認證，個人介紹寫道「欸你們這些人別追我帳號，啊小gg。」

館長直播畫面變黑白。（翻攝自YouTube）館長直播畫面變黑白。（翻攝自YouTube）

剛到手的抖音帳號也沒閒著，館長立刻上傳首部影片，向中國網友證實，這的確是「陳之漢」開設的帳號，開心高呼：各位現在收看的是帥哥的帳號，帥哥阿館的帳號，沒錯！

不過，晚長在21日晚間直播時，就已經開始鋪哏，他提到有一個個人用的抖音帳號，並秀出手機畫面，怎奈直播突然變黑白，他的手臂、胸口全都消失，只剩下黑白色的大頭。

館長直播畫面變黑白。（翻攝自YouTube）館長直播畫面變黑白。（翻攝自YouTube）

館長當時遮住抖音帳號，喊著「不要追！不要追！」接著直播畫面就出現異常，館長身體消失，只剩下臉部黑白影像。後續畫面雖然恢復，但仍與館長平日直播時不同，只見他不斷調整畫面，更大聲高呼：「有沒有封我？有沒有封殺我？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中