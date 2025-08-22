館長成功註冊抖音號 直播畫面只有一顆黑白色的頭

館長成功註冊抖音帳號，開心直呼大家看的是「帥哥的帳號」。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢先前抱怨中國不讓他註冊抖音、B站（Bilibili）帳號，還透露赴中經商受阻。不過今（22）凌晨2點左右，他卻在臉書、IG等多個平台分享自己成功申請抖音帳號的畫面，館長還驕傲自己獲得「實名認證」，粉絲數累計超過36萬人。館長不僅完成手機號碼綁定，而且已經完成實名認證，個人介紹寫道「欸你們這些人別追我帳號，啊小gg。」

館長直播畫面變黑白。（翻攝自YouTube）

剛到手的抖音帳號也沒閒著，館長立刻上傳首部影片，向中國網友證實，這的確是「陳之漢」開設的帳號，開心高呼：各位現在收看的是帥哥的帳號，帥哥阿館的帳號，沒錯！

不過，晚長在21日晚間直播時，就已經開始鋪哏，他提到有一個個人用的抖音帳號，並秀出手機畫面，怎奈直播突然變黑白，他的手臂、胸口全都消失，只剩下黑白色的大頭。

館長直播畫面變黑白。（翻攝自YouTube）

館長當時遮住抖音帳號，喊著「不要追！不要追！」接著直播畫面就出現異常，館長身體消失，只剩下臉部黑白影像。後續畫面雖然恢復，但仍與館長平日直播時不同，只見他不斷調整畫面，更大聲高呼：「有沒有封我？有沒有封殺我？」

