娛樂 最新消息

（專題）不只楊宗緯墜台！楊丞琳、鄧紫棋「8巨星舞台意外」黃家駒身亡最沉痛

楊宗緯（順時針起）、楊丞琳、黃家駒、郭富城、林子祥、阿Mo、鄧紫棋、陳奕迅都曾在舞台上發生危機。（組合照，本報資料照；翻攝自臉書、IG、微博）楊宗緯（順時針起）、楊丞琳、黃家駒、郭富城、林子祥、阿Mo、鄧紫棋、陳奕迅都曾在舞台上發生危機。（組合照，本報資料照；翻攝自臉書、IG、微博）

〔記者邱奕欽／專題報導〕舞台對歌手而言，是夢想發光發熱的地方，卻也是最潛藏危險的所在，楊宗緯昨（23日）在中國西寧「動聽音樂超級Live演唱會」獻唱恩師李宗盛經典《越過山丘》時，突因舞台機械移動而失足，從約2公尺高處重摔跌落，驚險畫面嚇壞全場粉絲。

事實上，歷年來不少巨星都曾因舞台設計或表演動線發生意外，從郭富城、林子祥、陳奕迅、鄧紫棋，到MIRROR舞者阿Mo與Beyond主唱黃家駒，都留下過觸目驚心的舞台意外瞬間，也讓人再次意識到，舞台背後的光芒往往伴隨著不可預測的危機。

【黃家駒舞台意外殞落｜1993年】 

Beyond主唱黃家駒在東京錄製節目時，因舞台高處跌落，造成嚴重頭部外傷，最終不治身亡。雖非演唱會現場，但同樣是舞台設施導致的悲劇，黃家駒的殞落至今仍是樂迷最沉痛的記憶。

【陳奕迅台灣演出受傷｜2002年】 

2002年，陳奕迅在台灣演唱會上不慎於舞台邊緣踩空跌落，導致身體要害受傷，需要治療與休養。事件曝光後引發廣泛關注，雖然陳奕迅最終康復，但也讓他日後更加謹慎注意舞台安全。

【林子祥跌落舞台昏迷｜2003年】 

2003年，林子祥在紅磡體育館演唱會時，因舞台地面突然出現大洞，整個人跌落舞台下方，當場一度昏迷，甚至造成聽力受損。這起事故震驚娛樂圈，也成為香港演唱會安全事件的典型案例。

【楊丞琳小巨蛋踩空受傷｜2020年】 

2020年，楊丞琳為紀念出道20週年在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，她熱唱完《空空》後心有餘悸透露不慎從高台踩空跌落，導致手腳受傷。楊丞琳坦言「這是我20年來第一次發生意外，一直覺得踩空不會發生在我身上，但還是遇到了，真的非常危險。」所幸最後並無大礙。

【MIRROR演唱會螢幕墜落事故｜2022年】 

2022年，MIRROR演唱會發生嚴重事故，大型LED螢幕突然墜落，壓中正在表演的舞者阿Ｍo，導致嚴重受傷，演唱會緊急腰斬；雖非成員跌落，但事件震撼全港，港府更因此要求檢討舞台安全規範。

【鄧紫棋高台墜落驚嚇歌迷｜2023年】 

2023年，鄧紫棋在廣州巡演時，從高台不慎跌落驚嚇全場粉絲。儘管鄧紫棋很快調整狀態完成演出，但驚險畫面在網路瘋傳，也引發外界對舞台升降設計的安全檢討。

【郭富城小巨蛋險象環生｜2024年】

2024年底，郭富城在台北小巨蛋開唱時，與歌迷互動後不慎失足，跌入舞台底下全場驚呼不斷，所幸他很快重返舞台繼續表演，展現敬業態度，雖無大礙，但畫面仍讓粉絲心驚。

【陳奕迅北京踩空重摔｜2025年】

2025年7月13日，陳奕迅在北京華熙LIVE五棵松體育館舉辦《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，表演《人神鬥》時不慎踩空舞台台階後仰重摔在地，瞬間發出巨大聲響嚇壞現場粉絲。幸運的是，陳奕迅隨後回神繼續演出，展現專業態度。

【楊宗緯西寧墜落舞台｜2025年】 

2025年8月23日，楊宗緯在中國西寧「動聽音樂超級Live演唱會」演唱《越過山丘》時，因舞台機械後移未注意邊緣，從約2公尺高台墜落，痛到無法自行起身，送醫後才報平安。

