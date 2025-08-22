晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

今晚11點鬼門開！命理師破解「兇猛鬼月」傳聞 建議帶5種庇佑品護身

〔記者林欣穎／台北報導〕今（22）日適逢農曆鬼門開，晚上11點正式進入農曆7月，很多人在談論今年鬼月「會比較兇」。對此，命理專家阿谷老師表示，其實今年鬼月跟往年沒有不一樣，只是因為閏六月能量比較混亂，需要特別留意而已。另外，也建議農曆7月可以隨身帶「5種庇佑品」護身。

命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）

今年因為閏六月，鬼門開比較晚，因此有傳言說今年鬼月比較兇。阿谷老師表示，其實今年的普渡跟鬼月都一樣，只是這時候重疊頻率比較高，閏六月恰巧屬於「疊加態」，能量不好會有加倍的感覺，所以只是因為時節的關係，導致混亂感比較強而已。

阿谷老師進一步提到，農曆7月是「集體潛意識」相信的鬼月，這個月份會跟另一個世界的頻率重疊比較多，老一輩都習慣給小孩帶平安符，護身品也確實可以幫助穩定能量和頻率，減少重疊的機會，只要能量穩定，就不太會被干擾。

阿谷老師提醒，今年的農曆7月和過去沒有不一樣，還是「不要太晚出門、不要在這時候搬家、不要跑去海邊或山區玩耍」，另也建議可以隨身攜帶以下「5種庇佑品」護身。

1.平安符：

建議可以去自己習慣拜的大廟求取，或是請專業老師繪製。

2.平安手串：

可以使用「黑曜石」或「南紅瑪瑙」做手串佩戴，這兩款都有庇佑、避邪和結界的作用。

3.有神像的項鍊

有些人會帶「玉觀音、黑曜石帝君」，建議要經過廟宇淨化祈求而來。

4.甘露淨水

有些廟宇會提供民眾接「淨水」，建議可以噴灑在住家或身上。

5.印有神像或經文的小卡

除了帶在身上之外，也可以誠心持誦，有助避邪護身。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中