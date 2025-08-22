韓國AAA頒獎典禮改到高雄 主辦證實曝2原因：才選世運主場館

韓國AAA改到高雄世運主場館，俊昊、張員瑛將現身南台灣。（STARNEWS提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國亞洲綜合娛樂盛會《2025 Asia Artist Awards（AAA）》即將迎來十週年，主辦單位今天（22日）正式宣布，典禮場地從桃園棒球場改成高雄世運主場館舉辦，一如先前的傳聞。主辦單位表示，除了考量能容納更多觀眾外，也希望讓AAA的十週年紀念在更國際化的舞台上展現，並藉此推廣台灣南部的國際文化觀光能量。兩天活動將成為亞洲粉絲年度必朝聖的盛事，勢必讓高雄在年末化身為韓流中心。

AAA作為結合韓國音樂、戲劇與影視的重量級頒獎典禮，每年都匯聚最耀眼的韓流明星與當紅演員。今年適逢十週年紀念，典禮規模較往年更加升級，活動將分成兩天舉行，12月6日為頒獎典禮，以及12月7日ACON音樂節，不僅要頒發年度音樂與戲劇獎項，更將帶來超越演唱會等級的表演舞台。

請繼續往下閱讀...

在12月6日舉辦的頒獎典禮中，IVE成員張員瑛將第五度擔任主持人，這次首度搭檔2PM的李俊昊，兩人跨世代的組合成為最大亮點。屆時眾多韓流巨星將盛裝走上紅毯，與粉絲近距離互動，同時頒發年度大獎，讓戲劇、音樂雙線的優秀作品與藝人都能獲得表彰。高雄世運主場館擁有超過5萬席的觀眾席，將成為史上規模最大的AAA現場。

緊接著12月7日，AAA十週年特別企劃ACON 2025音樂節將於同場地舉行。這場音樂節將邀集亞洲最具代表性的歌手與新生代偶像輪番登台，主持人邀請新生代演員李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui搭檔主持。主辦透露，表演名單將陸續公布，陣容將橫跨頂尖K-pop團體與人氣Solo歌手，誓言帶給粉絲前所未有的音樂狂歡。屆時，觀眾不僅能欣賞到多組歌手的舞台，也將感受到專為十週年打造的特別舞美與合作舞台。

隨著場地更換，票務資訊、入場動線與周邊交通規劃也將同步更新，詳細售票與參演卡司名單將於近期陸續公開。粉絲們已經摩拳擦掌，準備迎接這場橫跨音樂與戲劇的華麗慶典。

