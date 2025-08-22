晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國AAA頒獎典禮改到高雄 主辦證實曝2原因：才選世運主場館

韓國AAA改到高雄世運主場館，俊昊、張員瑛將現身南台灣。（STARNEWS提供）韓國AAA改到高雄世運主場館，俊昊、張員瑛將現身南台灣。（STARNEWS提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國亞洲綜合娛樂盛會《2025 Asia Artist Awards（AAA）》即將迎來十週年，主辦單位今天（22日）正式宣布，典禮場地從桃園棒球場改成高雄世運主場館舉辦，一如先前的傳聞。主辦單位表示，除了考量能容納更多觀眾外，也希望讓AAA的十週年紀念在更國際化的舞台上展現，並藉此推廣台灣南部的國際文化觀光能量。兩天活動將成為亞洲粉絲年度必朝聖的盛事，勢必讓高雄在年末化身為韓流中心。

AAA作為結合韓國音樂、戲劇與影視的重量級頒獎典禮，每年都匯聚最耀眼的韓流明星與當紅演員。今年適逢十週年紀念，典禮規模較往年更加升級，活動將分成兩天舉行，12月6日為頒獎典禮，以及12月7日ACON音樂節，不僅要頒發年度音樂與戲劇獎項，更將帶來超越演唱會等級的表演舞台。

在12月6日舉辦的頒獎典禮中，IVE成員張員瑛將第五度擔任主持人，這次首度搭檔2PM的李俊昊，兩人跨世代的組合成為最大亮點。屆時眾多韓流巨星將盛裝走上紅毯，與粉絲近距離互動，同時頒發年度大獎，讓戲劇、音樂雙線的優秀作品與藝人都能獲得表彰。高雄世運主場館擁有超過5萬席的觀眾席，將成為史上規模最大的AAA現場。

緊接著12月7日，AAA十週年特別企劃ACON 2025音樂節將於同場地舉行。這場音樂節將邀集亞洲最具代表性的歌手與新生代偶像輪番登台，主持人邀請新生代演員李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui搭檔主持。主辦透露，表演名單將陸續公布，陣容將橫跨頂尖K-pop團體與人氣Solo歌手，誓言帶給粉絲前所未有的音樂狂歡。屆時，觀眾不僅能欣賞到多組歌手的舞台，也將感受到專為十週年打造的特別舞美與合作舞台。

隨著場地更換，票務資訊、入場動線與周邊交通規劃也將同步更新，詳細售票與參演卡司名單將於近期陸續公開。粉絲們已經摩拳擦掌，準備迎接這場橫跨音樂與戲劇的華麗慶典。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中