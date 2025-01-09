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中國網紅「嚴大路」認同賴清德驚傳消失 全網展開尋人活動

中國籍YouTuber「我是嚴大路」消失。（翻攝自YouTube）中國籍YouTuber「我是嚴大路」消失。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國籍YouTuber「我是嚴大路」頻道內容經常談及兩岸話題，嚴大路很贊同台灣民主、反共立場鮮明，之前也曾來台灣以自由行方是了解風土民情更進入總統府、台北市政府參觀。去年雙十國慶總統賴清德發表祖國論，嚴大路相當認同，但2025年開始，許多人發現，嚴大路在網路上的蹤跡卻悄悄消失了。

網友發起「尋找嚴大路」活動。（翻攝自YouTube）網友發起「尋找嚴大路」活動。（翻攝自YouTube）

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嚴大路消失之後，網友發起「尋找嚴大路」活動。嚴大路日前對賴清德發表的祖論表示：「我是認同他說的」、「這個中華人民共和國，不會是中華民國人民的祖國，反而中華民國是中華人民共和國75歲以上人民的祖國」。嚴大路接著說：「雖然在我們中國大陸的這個歷史表述當中，中華民國早在75年前就被宣判死刑了。1949年10月1日，中共在北京，繼之前在這個江西建立起中華蘇維埃共和國以後，第二次於中華民國的土地上，建立起一個新的國家，成立了中華人民共和國，同時單方面宣布中華民國滅亡」。嚴大路認為中華民國沒有滅亡，只是遷移到台灣，並實際控制台澎金馬。

嚴大路成了今年第一個「被消失的網紅」。（翻攝自YouTube）嚴大路成了今年第一個「被消失的網紅」。（翻攝自YouTube）

這番言論，讓嚴大路成了今年第一個「被消失的網紅」，網友憂心嚴大路因為說了贊同台灣的民主憲政精神回中國就被消失。目前「我是嚴大路」在YouTube的頻道上已經消失，過去發布的影片也被設為私人影片無法觀看。

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