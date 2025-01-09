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娛樂 最新消息

施柏宇繼《想見你》後再披校服 神秘屁孩陷三角關係

〔記者鍾志均／台北報導〕青春愛情電影《夏日最後的祕密》改編自暢銷作家「晴菜」的同名小說，今（9）正式定檔，由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，圍繞暗戀和勇氣兩大核心，在今年畢業季前與影迷相約大銀幕。

《夏日最後的祕密》定檔4月30日上映。（阿榮影業提供）《夏日最後的祕密》定檔4月30日上映。（阿榮影業提供）

施柏宇繼《想見你》後，這次飾演帶點神秘又頑皮的屁孩，再度詮釋高中生的他說：「跟我過去演出的角色蠻不一樣，大家可以期待。」女主角程予希談起角色說：「這個角色的率真勇敢，以及對於情感的執著都令我動容。」

林子閎首次登上大銀幕演出深情男孩程硯，劇中挑戰許多內心戲，他形容：「為了揣摩角色有做了許多功課，和過去詮釋的角色有很多不同面向，應該會讓許多人心疼！」

施柏宇在《夏日最後的祕密》飾演顏立堯。（阿榮影業提供）施柏宇在《夏日最後的祕密》飾演顏立堯。（阿榮影業提供）

片中三角關係令人揪心，施柏宇談起與程予希首次合作瘋狂稱讚，表示：「戲外的她非常會照顧人，跳回角色又瞬間變成一個小妹妹，真的很可愛。」

程予希與林子閎認識多年，首度合作她笑說：「我們就像好兄弟，常互嗆來互嗆去，但我不得不說，戲外我就像他跟施柏宇的電燈泡，他們太黏了！」《夏日最後的祕密》4月30日在台上映。

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