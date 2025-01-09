YT很好賺？蔡阿嘎北市「擁有7間房」網曝真相：買的算少了

蔡阿嘎在YouTube耕耘多年。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎去年指控員工蘿拉利用AB合約不法獲利千萬，蘿拉沉寂多日，在2024年的最後一天發聲認錯，同時反爆蔡阿嘎黑料，並提及蔡阿嘎在北部有7間房。消息曝光掀起熱議，日前就有鄉民在PTT發文提問「YT真的這麼好賺嗎？」引起不少網友討論。

蔡阿嘎（左）大方證實自己在北部擁有7間房，嘉義還有2間。（翻攝自YT）

蔡阿嘎在被蘿拉發文爆黑料後，便拍片反擊不實抹黑，影片中也大方透露自己不僅在北部有7間房產，在嘉義還有2間。有網友看見後在PTT發文表示，雖然蔡阿嘎是YouTuber界的祖師爺，年收入估計千萬，「但有7間房子這件事，真的超誇張。」原PO更認為，即使行為舉止會被放大檢視，但如果能有年薪500萬也甘願被罵，最後好奇詢問「到底有沒有YT很好賺的八卦啊？」

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文章曝光後，立即吸引大批鄉民分析，提到蔡阿嘎身為YouTuber界的長青樹，擁有幾百萬訂閱之外，也曾透露老婆二伯的服飾品牌hahababy營業額破億，紛紛認為「7間房有什麼稀奇的」、「以他7間還好吧，都算少了」、「他已經是業界最頂尖了，滿正常的吧」、「他買7間算買少吧？要是心力都在房地產應該不只」。

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