邱軍撞死人遭王偉忠解約！《聲林》製作人詹仁雄鬆口吐實情

邱軍（右）參加《聲林之王3》走紅，但詹仁雄（左）表示自己只參與兩屆，因此不認識邱軍。（資料照，三立提供、記者陳奕全攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕邱軍因參加節目《聲林之王3》獲亞軍走紅，不料日前爆出他疑似酒駕撞死1名計程車司機，基隆地院7日晚間裁定羈押禁見，令人不勝唏噓。事件爆出後，王偉忠公司「金星文創」研議與邱軍解約，而《聲林之王》製作人之一的詹仁雄也發聲了。

據《三立新聞網》報導，詹仁雄透露：「《聲林之王》當初我只做2屆，後來就沒做了，所以我不認識邱軍。」那王偉忠公司會跟邱軍求償多少違約金？詹仁雄則表示：「這你要去問偉忠哥，當初他簽邱軍我也不知道，我們是各自獨立的公司。」對此，王偉忠則無回應。

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邱軍目前被羈押禁見，除了經紀公司研議解約，就連他所屬的索尼音樂也發聲明，強調對邱軍所犯下的事情無法容忍，「我們首先向本次事件中不幸喪生的受害者及其家屬，以及受傷的相關人士及其家屬，所經歷的痛苦致以最誠摯的哀悼。我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約，同時更尊重司法判決，靜待調查結果。」

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