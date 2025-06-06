（直擊）坂口健太郎下班藏不住胸肌！告白「老婆我愛你」寵台粉

坂口健太郎。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日劇男神坂口健太郎今天（6日）在Legacy tera舉行粉絲見面會，他不但學中文「老婆我愛你」，還變魔術、秀出台北101畫作給大家，不過他也是有罩門的，自認跳舞太糟了，竟當場下跪，嚇壞主持人。

不少粉絲都等在Legacy tera外等待坂口健太郎下班。（記者王文麟攝）

稍早，本報直擊坂口健太郎的下班路，相較於見面會上的寬鬆黑色襯衫，坂口健太郎的下班路穿著較為合身的白色T恤，更顯精壯好身材，胸肌藏不住，讓現場尖叫聲連連。

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坂口健太郎暌違7年再度來台舉行粉絲見面會，他從觀眾席登場，讓現場千名粉絲陷入瘋狂。他表示，7年是一段很長的時間，「（太久沒來）所以我有點緊張，不知道大家會怎麼看待我，但實際上繞過大家身邊，感受到大家的能量就安心了。」

他以中文「大家好，我是坂口健太郎」自我介紹，表示這次到了不同地方舉行見面會，但晚間7點半是開場最晚的一場，「讓大家久等了，感受到大家的活力，這會是一個很棒的夜晚。」

坂口健太郎分享來台品嚐的美食。（讀者提供）

此次來台，坂口健太郎喝了珍珠奶茶，大讚非常好喝，「沒有很甜，又沒有很甜。」他也分享去吃了台菜餐廳，吃了空心菜、老皮嫩肉、小黃瓜及蝦子，主持人也趁機教他「呷飽沒？」的台語，粉絲也以「呷飽」回應，但坂口健太郎也忍不住抱怨「好難喔」。現場也準備了肉粽、米漿給他享用。

坂口健太郎因為跳舞太糟，而下跪道歉。（讀者提供）

坂口健太郎在見面會上變魔術，還分享自己花了20分鐘繪製的台北101畫作，自誇簡直是天才；接受舞蹈挑戰時，他自認跳得太糟了，竟然當場下跪，嚇得主持人也跟著一起跪。

坂口健太郎分享花了20分鐘繪製的台北101。（讀者提供）

遊戲環節，3位幸運粉絲各有特色，第一位女粉絲稱高中考學測壓力很大，都是靠著坂口健太郎的電影度過，如今也考上理想的大學。另一位女粉絲從台下抖到台上，心情激動。

最後一位則是來自新竹的日本女粉絲，笑說因為太喜歡坂口健太郎，把貓咪取名為「健太郎」，連生日都跟坂口健太郎一樣，笑翻全場。坂口健太郎反應也很快，回應「這樣你回家也有健太郎在等妳。」

坂口健太郎現場品嚐米漿、粽子。（讀者提供）

現場回顧坂口健太郎的電影《餘命十年》、韓劇《愛過之後來臨的》，他表示，一開始以為演韓劇會因為語言隔閡，「一起的讀腳本，雖然母語不一樣，但心情是共通，如果有機會再接到其他作品、像這樣跨國作品，希望是個描寫愛、家人、情侶或朋友，希望是個描述愛的作品。」

一個多小時的見面會結束後，坂口健太郎有感而發：「當初聽說要辦亞巡時，我想說我這種人？！沒人認識我吧，實際上到了亞洲各個地方，真的覺得非常幸福。」他強調非常感謝大家，未來除了帶來更好的作品，也一定會再來。

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