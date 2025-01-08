蔡阿嘎開撕蘿拉後靈感大增！又上架「偷臭新曲」 點閱率驚人

蔡阿嘎昨（7）日上架一支「還錢蘿拉」歌曲，偷臭的歌詞引發關注。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎今年7月發現前資深員工蘿拉以AB合約，從廠商與公司間不法獲利逾千萬，怎料後續蘿拉反咬蔡阿嘎逃漏稅，雙方正面開撕。而蔡阿嘎也在開撕蘿拉後靈感大增，先是改編動力火車的歌曲《我很好騙》，內容提到AB合約、手提名牌紙袋，完全就是在偷臭，昨（7）日又上架一支「還錢蘿拉」的歌曲，引發關注。

蔡阿嘎7日又推出一支改編歌曲瘋狂臭蘿拉，這次的歌詞更是直接指名道姓「我叫你還錢蘿拉，你帶電子煙回家，還不快還錢蘿拉，你還在7878推給媽媽，還錢蘿拉，依托咪酯毋通呷 ，還錢蘿拉，喪屍煙彈犯刑法」，副歌更不斷重複「還錢蘿拉」，相當洗腦。

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該歌曲曝光22小時後，已有超過66萬次觀看數，粉絲紛紛留言狂讚：「討債變成系列影片」、「錢是很難要回來了，但點閱率是補血的辦法之一」、「感謝蘿拉發了那篇聲明，讓嘎哥從此此不缺靈感」、「拜蘿拉所賜，嘎哥創作力越發進步了」。

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