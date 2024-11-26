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機長廣播「台灣隊奪冠」全機嗨翻！劉爾金曝東京應援心情

劉爾金（左）與太太曾瑩玥都是貓奴，跨足餐飲業開了貓咪咖啡廳。（民視提供）劉爾金（左）與太太曾瑩玥都是貓奴，跨足餐飲業開了貓咪咖啡廳。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉爾金和老婆曾瑩玥都是貓奴，投資上千萬開設貓咪咖啡廳，今出席開幕儀式，也分享夫妻倆上週到東京巨蛋連看3場世界12強棒球賽，分別是台灣隊對上委內瑞拉、美國、日本三場，可惜因工作無法看冠軍賽，卻在飛機上被「告知」台灣拿下冠軍，全機歡聲鼓掌，讓人印象深刻。

機長廣播「台灣隊奪冠」全機嗨翻！劉爾金曝東京應援心情胡嘉愛（左起）、楊淨宇、方琦今開心到咖啡廳嚕貓咪。（民視提供）

他到東京巨蛋應援時，還穿上台灣隊全套應援服裝，在場邊喊到燒聲，他分享當時的振奮心情，「在東京巨蛋看到中華隊擊敗美國隊，真的太嗨了！」可惜他因為行程安排，無緣看到台日冠亞軍爭奪戰，好在回程飛機快降落時，機長廣播：「相信大家一定很關心台灣隊成績，跟大家報告一下，台灣隊4：0拿到金牌了！」全機嗨翻天。

雖然沒有跟球員合照，但他老婆狂拍「四爺」陳傑憲，無視身旁老公的存在，讓他假裝吃醋說：「老公就在這耶，我可是『八爺』！」

劉爾金上週到東京巨蛋為台灣隊加油。（翻攝自臉書）劉爾金上週到東京巨蛋為台灣隊加油。（翻攝自臉書）

此外，夫妻倆談到女兒在日本唸書，透過她和日方溝通開店事宜，也找來17隻來自日本的萌貓，打造日式溫馨氛圍的空間，希望讓人能放鬆身心。而今天開幕，現場星光熠熠，鳳凰藝人胡嘉愛、楊淨宇、方琦、阮氏翠恆、唐松瑞、吳柏澄、吳若湄、林靖軒等眾星皆到場祝賀，讓這間全新貓咪咖啡廳成為眾人關注的焦點。

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