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12強》記者笑問林昱珉「日本有賣檳榔？」遭炎上 中天道歉了！

台灣隊先發投手林昱珉。（記者陳志曲攝）台灣隊先發投手林昱珉。（記者陳志曲攝）

相關新聞請見12強》林昱珉被問「日本有賣檳榔？」秒變臉 記者道歉了

〔即時新聞／綜合報導〕世界12強棒球賽完美落幕，台灣隊在東京巨蛋擊敗日本奪冠，台灣英雄們於昨（25）晚凱旋歸國，許多球迷熱情聚集接機，孰料一名中天記者在東京機場詢問林昱珉：「日本有賣檳榔嗎？」，讓他當場變臉走人。畫面曝光後隨即引發網友批評，該名記者與中天新聞也發布聲明道歉。

中天新聞稍早發布道歉聲明 ，「中天新聞在東京機場對林昱珉提問，引起負面觀感，特此向林昱珉致歉，同時，也向球迷表達歉意，各方的指正我們虛心接受，並且檢討改進。」

當事記者也於昨晚透過個人社群表示，「真的很抱歉！對於自己的提問，我深刻檢討我自己，也對林昱珉選手，還有所有球迷說聲對不起，未來在採訪上，會更加嚴謹；提問就是我個人的想法，大家的私訊，我都看到了，我虛心檢討我自己，也請大家別針對公司，我的同事或我的親人，真的萬分抱歉，對不起大家。」

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