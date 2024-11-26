12強》林昱珉被問「日本有賣檳榔？」秒變臉 記者道歉了

台灣隊投手林昱珉在12強冠軍戰對日本表現出色。（記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊在12強冠軍戰派出王牌投手林昱珉先發，最終奪冠，他手臂刺青、嘴巴紅紅的，遭諷吃檳榔8＋9，更誇張的是，竟有白目媒體記者慘被砲轟。

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對此，林母受訪時跳出來澄清林昱珉絕非8＋9，昨晚台灣隊返國，有媒體記者居然直問林昱珉：「日本有賣檳榔嗎？」他當場變臉走人，網友群起炸鍋批評媒體記者：「有夠白目！」

想到兒子林昱珉在台日冠軍戰中的表現，林母臉上滿是笑意。（記者劉人瑋攝）

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據了解，該記者昨晚深夜透過個人社群出面道歉：「真的很抱歉！對於自己的提問，我深刻檢討我自己，也對林昱珉選手，還有所有球迷說聲對不起，未來在採訪上，會更加嚴謹；提問就是我個人的想法，大家的私訊，我都看到了，我虛心檢討我自己，也請大家別針對公司，我的同事或我的親人，真的萬分抱歉，對不起大家。」

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粉專「jameshsiehtw」昨在threads曝光短片，台灣隊昨晚在成田機場準備返國，有媒體記者看到林昱珉經過直問他：「玉米！可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇！」讓林昱珉聽完瞬間變臉走人，場面尷尬。

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