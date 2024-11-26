12強》台灣隊歸國遭黃衫大軍狂擠 「蹭成這樣很難看」

台灣隊昨晚搭機返台，球員剛下機遭大批黃衣人包圍。（翻攝自PTT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊在世界棒球12強大賽奪冠，昨（25）日晚間全隊返台，場面卻十分混亂，甚至有免稅店人員在球員一下機喧賓奪主，擠進C位蹭拍合照，甚至把球員晾在後方。

不少網友看到畫面紛紛發文砲轟，更有人到免稅店臉書粉專留言洗版，怒批「要蹭至少接機也要有秩序一點，又吵又亂」，也有人形容根本是「黃巾之亂」。

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今（26）日上午，律師林智群也發出怒吼開第一槍，他不滿說：「店開在機場裡面就可以這樣蹭嗎？不是贊助廠商還蹭成這樣，很難看。」

台灣隊在世界棒球12強奪金後於昨晚搭機返台，但許多網友透過直播畫面卻發現，球員剛下機進入航廈，還在管制區時就遭到許多人員包圍，細看竟是免稅店員工大舉「昇恆昌」、「采盟」等免稅店標示牌、拉布條。

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在接機的副總統蕭美琴要與球員合照時，甚至有數名黃衣人擠到海景第一排，就緊靠在副總統旁邊的C位蹭拍，結果球員反而都被擠在後排，在畫面上反而看不太到。

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除此之外，在球員步行準備入關時，也持續有免稅店員工一直擠壓動線，連隊長陳傑憲也在人群中不斷大喊：「不好意思！不好意思！我要讓我老婆和小孩走到前面」，混亂場面引發大批網友不滿。

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