證實找潘傑楷演主角！《KANO》導演馬志翔恭賀拿金牌：太喜歡他了

〔記者廖俐惠／台北報導〕台灣奪下世界12強棒球賽的冠軍，潘傑楷是其中的功臣之一，據悉他曾演過電影《KANO》，原本被相中飾演男主角，最後考量課業、棒球生涯才婉拒。對此，《KANO》導演馬志翔回應本報，證實有找潘傑楷演主演之一，雖然最後未能如願，但因為太喜歡潘傑楷，所以還是邀請他客串。

潘傑楷曾演過電影《KANO》。（翻攝自統一獅臉書、Disney+）

由馬志翔執導、魏德聖監製的電影《KANO》在2014年上映，舊名潘彥廷的潘傑楷當時在片中飾演南一中王牌「森田」一角，隨著12強棒球賽如火如荼進行，潘傑楷在電影中的畫面在網路上瘋傳。馬志翔受訪透露，「《KANO》籌備期確實有找過選手潘傑楷擔任主演之一，但他希望自己能專注於棒球的本業，因為太喜歡他了，所以還是邀請他來客串其中一個角色。」

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馬志翔也澄清，當初找潘傑楷飾演的，是嘉農成員裡其中一位原住民選手，並非外傳的曹佑寧飾演的吳明捷。

馬志翔執導的電影《KANO》，曾找潘傑楷演出主演。（資料照）

對於昨天拿到世界冠軍，馬志翔表示恭喜，透露已經很久沒有與潘傑楷聯絡，「非常開心看到他在球場上有這麼優秀的表現。希望他的傷勢趕緊復原，期待他繼續在球場上發光發熱。祝福。」

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