娛樂 歐美

才幫女兒慶生！葛萊美獎得主「一家三口」墜機罹難

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國葛萊美獎得主、鄉村音樂創作天才布瑞特詹姆斯（Brett James）驚傳18日墜機身亡。事故發生在美國北卡羅萊納州，一架單引擎小飛機突墜毀於法蘭克林鎮的農田，機上3人全數罹難，最新消息指出，死者為57歲的葛萊美獎得主布瑞特詹姆斯，包括他的妻子與女兒。

葛萊美獎得主、鄉村音樂創作天才布瑞特詹姆斯（左）與妻子Melody（右），驚傳墜機罹難。（美聯社）葛萊美獎得主、鄉村音樂創作天才布瑞特詹姆斯（左）與妻子Melody（右），驚傳墜機罹難。（美聯社）

噩耗傳出後，引發眾多鄉村樂壇群星哀悼，Jason Aldean稱「很榮幸能與他共事」，而ASCAP也在社群追思，盛讚他是「同行信賴的合作者與創作者的守護者」。令人感到心碎的是，事故發生前一晚，布瑞特詹姆斯的妻子Melody還替女兒慶祝28歲生日，並在社群媒體發文：「親愛的女兒，生日快樂！能夠成為你的母親，我感到無比幸福！」而布瑞特詹姆斯社群中，也充滿與家人的溫馨合照，笑容甜蜜燦爛，不料卻遭遇意外罹難。

事故發生後，紀錄顯示此班機墜毀前從納許維爾（Nashville）的約翰圖恩機場（John C. Tune Airport）起飛。而美國國家運輸安全委員會表示，正在調查這起事故，由北卡羅來納州公路巡警局協助調查，美國聯邦航空管理局則主導調查。

在 Instagram 查看這則貼文

Brett James（@brettjamessongs）分享的貼文

