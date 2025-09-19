（獨家）最帥乩童黃新皓赴中被男高層灌醉 險被硬上恐怖經歷曝

黃新皓暴怒反擊「潛規則」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕新生代演員黃新皓有「最帥乩童」封號，他跨足歌壇發片，接受本報專訪透露，多年前赴中國發展時，曾被業界的男性高層灌酒、帶回房間，最後是拚了命反擊才順利逃脫，認為不論是男生或女生，都有可能遇到危險。

近來古裝劇男神于朦朧不幸墜樓身亡，死因眾說紛紜，甚至傳出與娛樂圈「潛規則」有關，引來各界揣測。黃新皓多年前決定赴中國工作，曾到北京電影學院進修，他說：「當年我只帶了人民幣30萬，也在同學的介紹下努力試鏡。」最終靠著自己的努力，曾拍過騰訊、浙江衛視的古裝劇，一待就是6年。

黃新皓曾被男性高層灌酒帶回房間。（記者胡舜翔攝）

至於是否遇過「潛規則」，黃新皓坦言曾有影劇圈的高層，透過工作人員約他聚餐要試鏡，沒想到卻被對方「硬來」灌酒。黃新皓表示：「我一到餐廳就覺得氣氛不太尋常，還聽到旁邊的人說『你的寶貝來了』。」還被安排坐在該名男性高層身旁。

自豪酒量不錯的黃新皓，當晚被灌了許多紅酒，迷迷糊糊被灌醉帶回賓館，他酒醒後身邊只剩下該名高層，他發現狀況不對趕緊想要離開，卻被對方抓回房間，甚至拿著熱水威脅要潑他臉，態度惡劣。

黃新皓曾赴中國發展，拍了多部古裝劇。（記者胡舜翔攝）

個性直接的黃新皓沒有害怕，當場暴怒反嗆：「你今天潑我沒關係，你是有頭有臉的製作人，圈子裡的人也都認識。」氣炸揚言要把事情鬧大，對方才妥協讓他離開。黃新皓透露，當時只要他去工作或是參加聚會，絕對會告知親友及工作人員自己的行蹤，避免未可知的意外發生。

