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SJ利特也緊盯！見4：0完封日本 開直播恭喜：台灣贏了

利特相當關注世界12強棒球賽事。（翻攝自IG）利特相當關注世界12強棒球賽事。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣昨（24）晚在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封擊敗日本，不僅台灣全民歡慶，就連南韓男團Super Junior隊長利特也緊盯賽況，在賽後開直播與粉絲互動時，不忘向台灣粉絲送上祝賀，「哇！台灣贏了！」 

在冠軍戰開打後不久，利特就先在IG限時動態發文表示「哇！Premier 12！」可見相當關注賽況，而在賽事結束後，他趁空開起直播與粉絲互動，開始不到1分鐘就對著台灣E.L.F.（官方粉絲名）說：「我有看12強！哇！台灣贏了！哇！」送上滿滿祝賀，令不少台灣粉絲感動。

事實上，利特與台灣的關係緊密，今年不斷隨團來台舉辦見面會、開唱之外，還拿下金門高粱酒代言、擔任台灣男團選秀《SCOOL》主持人，還參與即將在12月6日播出的綜藝《廚師的迫降：客家廚房》，而他與始源、神童組成的SJ分隊LSS，也確定在新北淡水跨年晚會擔任壓軸卡司。

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