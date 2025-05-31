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樂天艾融遭影射「當小三」認想哭洩心聲 揭女孩私下互動

艾融出席活動。（記者林欣穎攝）艾融出席活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿MC艾融今（31）日擔任日系雜貨品牌一日店長，現場擠滿粉絲顯見高人氣，不過最近隊上女孩捲小三風波，包含艾融在內，琳妲、孟潔、禾羽、Dora、筠熹等人都遭到影射，艾融受訪時也吐露心聲。

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艾融無端捲小三風波。（記者胡舜翔攝）艾融無端捲小三風波。（記者胡舜翔攝）

艾融提到當時看到相關新聞，原先還意外怎麼會有這樣的事情？在發現自己遭到影射後，也感到震驚，認為這明明不關她的事，不過粉絲不斷詢問覺得應該要發聲，不想讓大家誤會，但澄清後又被認為是說謊讓她相當無奈，「（被影射）很想哭，就覺得怎麼會這樣」不過也說球團沒有針對這次風波做什麼特別叮嚀，目前將重心都放在下半年的主題日。

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艾融無端捲小三風波。（記者胡舜翔攝）艾融無端捲小三風波。（記者胡舜翔攝）

至於有沒有關心其他女孩？艾融表示，MC和女孩們是不同部門，「私下比較少聯繫，有默默幫她們加油。」而Dora今原訂出席划龍舟活動，突然缺席引起關注，Dora則表示，因為身體狀況不佳所以才無法出席。針對Dora近況，媒體才剛要詢問同隊的艾融，似乎是觸發到「敏感詞」，隨即遭工作人員擋下問題，艾融則低調表示，兩人沒有聯絡、不清楚。

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