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娛樂 電視

端午忌送「成串」粽子？ 民俗學者溫宗翰闢謠

民俗學者溫宗翰認為，命理老師提出的「端午禁忌」很多都是毫無根據地胡謅。（翻攝自溫宗翰臉書、命運好好玩YouTube）民俗學者溫宗翰認為，命理老師提出的「端午禁忌」很多都是毫無根據地胡謅。（翻攝自溫宗翰臉書、命運好好玩YouTube）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是端午節，不少人會彼此分享自家媽媽包的粽子，甚至分送給親朋好友，日前命理節目《命運好好玩》在討論關於端午禁忌時，命理專家楊登嵙叮嚀民眾「送粽子一定要散裝，萬一收到成串要馬上剪斷」，並舉例彰化送肉粽習俗，指出送粽有送煞之意，若是成串，恐有一個接一個之兆。對此，民俗學者溫宗翰提出不同觀點，認為粽子用剪刀剪開，代表帶孝。

民俗學者溫宗翰認為粽子用剪刀剪開，代表帶孝。（本報資料照）民俗學者溫宗翰認為粽子用剪刀剪開，代表帶孝。（本報資料照）

溫宗翰昨在臉書以「端午闢謠」為題，發文指出在台灣民俗中，送人粽子代表對方家有喪事，帶孝中，稱之「送節」；吃粽時要解開，不能剪開，稱之為「解敨」，象徵事情發展順利。剪開是散粽，等於家裡不健全，有人離開。若要送人粽子可以用解開的粽子（指解開粽繩），避免忌諱，或將整串粽子用一塊錢賣給對方，也能避免帶孝禁忌。

此外，他也針對節目中點出的多項「端午禁忌」，像是端午節忌去陰氣重的地方、忌到經常出事的河邊游泳戲水、忌香包丟失等命理觀點，駁斥毫無根據，並給出正解！

➤香包遺失實屬正常，無關災厄。

香包前身是清代虎子繭、五色縷與香囊等物件結合，有物理功效（防蚊），也有儀式需求（驅瘟避煞），又以老虎造型最具功效。文獻記錄中，都是準備「丟棄」的物件，虎子繭甚至要在端午節中午時丟棄。在民俗中，這類隨身物品遺失是好事，代表幫你擋掉不好的事，並不會帶來厄運。

➤五月節需要靠近水域，陰陽調和。

五月節其實就是漢民族的夏至，節俗邏輯希望在這陽氣鼎盛之時，靠近水域，所以才有扒龍船（划龍舟）習俗；或是洗浴喝午時水，以清理不淨，陰陽調和。

至於端午節是否能行房，溫宗翰個人沒有意見，天氣那麼熱，實在也不容易行房；而端午節自古以來便被視為「惡月」，所以不是好日子，互道安康、平安，是祝福語，確實比祝對方「端午節快樂」適合，但還稱不上是禁忌。

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