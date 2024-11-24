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娛樂 最新消息

李正皓東京巨蛋挺台灣隊 「女友」馬郁雯黏TT

李正皓23日在臉書發文同框卓冠廷，人在東京巨蛋的他高喊「超級激動」，「女友」馬郁雯被抓包按讚（紅圈處）。（翻攝自李正皓臉書）李正皓23日在臉書發文同框卓冠廷，人在東京巨蛋的他高喊「超級激動」，「女友」馬郁雯被抓包按讚（紅圈處）。（翻攝自李正皓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕33歲三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯默認情牽同台《新台派上線》40歲主持人李正皓，2人至今打死不認拒鬆口，但外界不要以為熱戀新聞已降溫，其實，小倆口依舊黏TT。

相關新聞：馬郁雯默認情牽李正皓   「閒雜人等」全消失

這幾天全台最發燒話題就是世界12強棒球賽，今（24）日迎來最後一天賽事，第一場季軍賽由美國對戰委內瑞拉，冠軍戰則由台灣強碰日本，台灣派出先發投手林昱珉，迎戰日本隊右投戶鄉翔征。

馬郁雯傳出情牽李正皓，外界都給予祝福。（資料照）馬郁雯傳出情牽李正皓，外界都給予祝福。（資料照）

話說李正皓和新北市議員卓冠廷目前人就在東京，李正皓昨在臉書曬出2人同框發文說：「超級激動。」照片裡的李正皓手拿「I Love Taiwan」標語，發文底下赫見馬郁雯也按讚，儼然注意著「男友」李正皓一舉一動。

相關新聞：馬郁雯深耕司法7年  被逼問：經營李正皓幾年？

最爆笑的是，李正皓和卓冠廷「哥倆好」在東京替台灣隊加油，有粉絲開玩笑虧：「怎麼沒有約準立委阿川（指民進黨政策會執行長王義川）。」

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