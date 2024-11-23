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娛樂 電影

金馬61》擊敗張艾嘉！ 港星鍾雪瑩奪金馬影后

金馬61影后得主鍾雪瑩。（台視提供）金馬61影后得主鍾雪瑩。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕29歲港星鍾雪瑩連2年提名金馬最佳女主角，今（23日）以《看我今天怎麼說》從「死亡之組」脫穎而出，拿下人生首座金馬影后獎項。她上台說：「大家好，我的名字叫鍾雪瑩，是個喜歡電影的人。我喜歡你們現場的每一位，因為是你們讓我喜歡上電影。」

鍾雪瑩突然放下獎座，比著手語邊說：「感謝幫助過我的所有聾人，因為這是一部香港聾啞人的文化，因此沒有他們，就不會有這部電影。」

鍾雪瑩很開心可以和這麼多優秀的女演員入圍。（新聞攝影組攝）鍾雪瑩很開心可以和這麼多優秀的女演員入圍。（新聞攝影組攝）

鍾雪瑩表示：「謝謝導演，也謝謝所有相信我的人，在我自己懷疑自己能不能的時候，給我這樣一個機會，因此謝謝金馬獎，讓我在這一年可以和這麼多優秀的女演員入圍，真的非常非常榮幸」。

鍾雪瑩談到，曾經歷經迷惘期，和電影角色一樣，也有動彈不得的時候，「但一直都有一個小光團在引領我，我想告訴那些每天都很灰暗、感覺到痛苦、來往醫院到人，緊握心中的小光團，它會引領你們到夢幻之地。」

鍾雪瑩曾經歷經迷惘期，和電影角色一樣。（新聞攝影組攝）鍾雪瑩曾經歷經迷惘期，和電影角色一樣。（新聞攝影組攝）
鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》飾演一名擅用口語表達的聽障者，為了擺脫失聰的局限，靠著戴人工耳蝸接受言語訓練，認識了同樣是聽障的游學修，兩人用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。

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