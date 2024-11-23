金馬61》91歲林文錦獲終身成就獎 朱延平曝他敬業事蹟

91歲傳奇攝影師林文錦（左）獲金馬61終身成就獎。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕91歲傳奇攝影師林文錦獲金馬61終身成就獎，他由兒子攙扶上台領獎，拿起金馬獎座表示，年輕的時候，扛著60公斤的攝影機出外景都沒問題，有感現在年紀大了，直喊：「獎座好重！」並以當場唱起「感恩的心，感謝有你」，形容此刻的心情。

林文錦表示，台下有許多電影工作者是昔日的工作夥伴，他一一唱名，謙虛說：「因為這個獎是屬於所有工作夥伴的，大家風吹日曬、流血流汗，這份榮耀應該要跟大家分享，成就是大家的，我今天不過是代表大家來領這個獎。」最後高舉獎盃，大喊：「我們做到了！」

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林文錦（左）與所有工作夥伴分享榮耀。（台視提供）

林文錦在影壇活躍近50年，參與製作200部電影，電影攝影師李屏賓曾擔任過他的助理，還以「不苟言笑」形容前輩。朱延平擔任引言人，他回憶起林文錦1950年加入電影學校那一刻，就沒放下過攝影機，「他經手過兩百多部電影，他的眼睛就是電影。」

朱延平回憶林文錦昔日參與《八百壯士》，拍攝爆破戲手臂燒傷了，敬業忍痛拍完才到醫院，包紮完又趕回片場，他說：「電影是光的藝術，鏡頭在他手上是藝術也是傳承。」

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