晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

金馬61》91歲林文錦獲終身成就獎 朱延平曝他敬業事蹟

91歲傳奇攝影師林文錦（左）獲金馬61終身成就獎。（台視提供）91歲傳奇攝影師林文錦（左）獲金馬61終身成就獎。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕91歲傳奇攝影師林文錦獲金馬61終身成就獎，他由兒子攙扶上台領獎，拿起金馬獎座表示，年輕的時候，扛著60公斤的攝影機出外景都沒問題，有感現在年紀大了，直喊：「獎座好重！」並以當場唱起「感恩的心，感謝有你」，形容此刻的心情。

林文錦表示，台下有許多電影工作者是昔日的工作夥伴，他一一唱名，謙虛說：「因為這個獎是屬於所有工作夥伴的，大家風吹日曬、流血流汗，這份榮耀應該要跟大家分享，成就是大家的，我今天不過是代表大家來領這個獎。」最後高舉獎盃，大喊：「我們做到了！」

林文錦（左）與所有工作夥伴分享榮耀。（台視提供）林文錦（左）與所有工作夥伴分享榮耀。（台視提供）

林文錦在影壇活躍近50年，參與製作200部電影，電影攝影師李屏賓曾擔任過他的助理，還以「不苟言笑」形容前輩。朱延平擔任引言人，他回憶起林文錦1950年加入電影學校那一刻，就沒放下過攝影機，「他經手過兩百多部電影，他的眼睛就是電影。」

朱延平回憶林文錦昔日參與《八百壯士》，拍攝爆破戲手臂燒傷了，敬業忍痛拍完才到醫院，包紮完又趕回片場，他說：「電影是光的藝術，鏡頭在他手上是藝術也是傳承。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中