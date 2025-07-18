青龍系列獎得獎名單》苦盡柑來大贏家！李濬榮頒獎烏龍自嘲：摸到兩次獎盃

《苦盡柑來遇見你》獲得青龍系列大獎的大獎。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國第4屆青龍系列大獎今天（18日）稍早圓滿落幕，今年的戲劇大獎頒給了《苦盡柑來遇見你》，最佳戲劇頒給了《外傷重症中心》，《苦盡柑來遇見你》是今晚的大贏家，演員李濬榮雖然未能獲得個人獎項，不過因為頒獎烏龍，讓他自嘲：「我人生中可以一天摸到2次青龍獎獎盃，真的沒想到。」讓全場笑聲不斷。

《外傷重症中心》獲得青龍系列大獎最佳戲劇。（翻攝自YouTube）

今晚大贏家為《苦盡柑來遇見你》，雖然與《外傷重症中心》同樣獲得3個獎項，不過《苦盡柑來遇見你》抱走大獎、戲后及女配角，綜合起來確實優於《外傷重症中心》的最佳戲劇、戲王及男子新演員獎。不過不管如何，這兩部作品都是Netflix出品，今年同樣是Netflix大豐收的一年，主要獎項幾乎全被它們抱走，十分風光。

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李濬榮於青龍系列大獎頻頻道歉。（翻攝自YouTube）

《苦盡柑來遇見你》獲得大獎，包括IU、廉惠蘭等人都上台共襄盛舉，不過最好笑的莫過於李濬榮，因為他在頒發人氣獎時，不小心把李浚赫聽成李濬榮，最後只能尷尬走下台，將獎項還給李浚赫。事後他在《苦盡柑來遇見你》得大獎之際，再次對李浚赫道歉，也在IG發文說對不起，李浚赫則大器回應：「不要放在心上，我在AAA也有類似失誤，這好像是種緣分，下次一起吃飯吧！」竟然意外成為一段友誼。

◆戲劇類主要得獎名單

大獎／《苦盡柑來遇見你》

最佳戲劇／《外傷重症中心》

最佳男主角／朱智勛《外傷重症中心》

最佳女主角／IU《苦盡柑來遇見你》

最佳男配角／李光洙《惡緣》

最佳女配角／廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

最佳男子新演員獎／秋英宇（秋泳愚）《外傷重症中心》

最佳女子新演員獎／金敏荷《我死的一週前》

人氣獎／IU、朴寶劍、惠利、李浚赫

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