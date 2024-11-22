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Tyga放鳥台灣直奔泰國！歐陽靖爆「前夫也被他耍過」：莫名其妙

Tyga首度來台開唱卻突宣布取消，本人親自道歉。（翻攝自IG、臉書）Tyga首度來台開唱卻突宣布取消，本人親自道歉。（翻攝自IG、臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國嘻哈人氣歌手Tyga（泰加）原定昨（21）日晚間在台北開唱，並在結束後舉行After Party狂歡，未料主辦單位突宣布Tyga沒趕上飛機，演唱會臨時取消，道歉後下秒竟喊「泰國晚點見」，讓粉絲相當傻眼又氣憤。對此，女星歐陽靖透露前夫認識Tyga，卻也曾被對方放鳥

相關新聞：Tyga來台開唱突取消！道歉後下秒竟喊「泰國晚點見」 再度惹眾怒

歐陽靖在社群分享，她的前夫與Tyga透過網路結識，兩人還蠻要好的，Tyga只要到東京都會約前夫見面拍照。然而有一次相約在澀谷碰面，Tyga突然失約沒來，傳訊息詢問才被告知原因，「他的經紀人被日本警察抓了，正在處理。」荒謬經歷讓歐陽靖直呼「有點莫名其妙」。

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對於Tyga放鳥台灣一事，主辦單位強調，正在積極與Tyga經紀公司協商演出延期等其它方案，後續的票務事宜，將另行以原購Email的方式聯繫。

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