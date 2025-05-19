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櫻井翔專訪台灣總統！賴清德握手讚：你在台灣很受歡迎

賴清德（右）稱櫻井翔在台灣也很受歡迎。（翻攝自X）賴清德（右）稱櫻井翔在台灣也很受歡迎。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕賴清德接受日本電視節目《news zero》的專訪，訪問者正是日本國民天團「嵐」的成員櫻井翔，賴清德向櫻井翔握手，並表示「認識你很久了，你在台灣很受歡迎」，讓櫻井翔笑了出來。

櫻井翔在總統府前做直播連線。（翻攝自X）櫻井翔在總統府前做直播連線。（翻攝自X）

櫻井翔除了是人氣男團的成員，也是一名專業的新聞主持人，此次他隨著節目《news zero》來台，針對日本、台灣及中國的「台灣有事」狀態進行探討，並前往總統府獨家專訪到賴清德，甚至以總統府當背景連線，讓粉絲直呼難以想像「次元壁破裂了」。

櫻井翔在總統府前做直播連線。（翻攝自X）櫻井翔在總統府前做直播連線。（翻攝自X）

在520就職一周年前夕，賴清德將海外首家電視採訪給了《news zero》，由櫻井翔與賴清德進行長達1小時半的採訪，櫻井翔坦言進到總統府有種緊張感，感受到歷史的氛圍；而他見到賴清德之後，點頭並以中文打招呼「初次見面我是櫻井翔」，而賴清德回應：「認識你很久了，你在台灣很受歡迎。」現場氣氛十分溫馨，不過之後在正式採訪中，櫻井翔也展現自己的專業採訪賴清德，在日本、台灣的社群上都引發熱烈討論。

櫻井翔在總統府專訪賴清德。（翻攝自IG）櫻井翔在總統府專訪賴清德。（翻攝自IG）

賴清德受訪除了分享就職一周年的心情之外，還提到台灣與日本就像家人般的存在，總是互相給予彼此幫助，不過提到與中國之間的關係時，賴清德眼神帶給人銳利的感覺，櫻井翔形容賴清德是「剛柔並濟」。

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