昆凌爺爺說台北普普「高雄No.1」 好過日：其實相當合理

〔記者王榮祥／高雄報導〕雙北世壯運新金句Taipei so-so, Kaohsiung No.1。臉書社群「高雄好過日」表示，昆凌爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）長年推動台澳友好，20多年前在澳洲布里斯本創立澳洲台灣之友協會，而布里斯本和高雄早在1997年締結姊妹市，布里斯本人對高雄有好感，其實相當合理。

Laurence Quinlivan先生是澳洲台灣之友秘書長，本來就和台灣外交單位有相當多互動，圖為他和台灣駐布里斯本台北經濟文化辦事處陶令文處長餐敘。（翻攝好過日臉書）

昆凌爺爺羅倫斯奪得台北世壯運90歲以上組標槍項目金牌，田徑100公尺短跑銀牌，賽後被問到喜不喜歡台北時，直言「台北普普（Taipei so-so）」，接著就高呼「高雄No.1！（Kaohsiung No.1）」

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好過日指出，其實羅倫斯長年推動台澳友好，20多年前在布里斯本創立澳洲台灣之友協會（Australian Friends of Taiwan Association），推廣台灣與昆士蘭州在教育文化方面的合作。而布里斯本和高雄早在1997年9月9日就締結為姊妹市，而且互動相當頻繁，經常有高層互訪；高雄在河堤社區設置布里斯本公園，布里斯本河畔的南岸公園也設有高雄地標，並設有高雄公園。

2013高雄順利承辦亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit, APCS）也是由布里斯本大力支持，原因在於APCS發起人就是布里斯本前市長Jim Soorley，往例由澳大利亞和澳大利亞以外的城市輪流舉辦。

布里斯本和高雄早在1997年9月9日就締結為姊妹市，且互動相當頻繁，經常有高層互訪。圖為前市長陳菊在締交姐妹市20年時拜訪布里斯本，至南岸公園與高雄地標合影。（翻攝好過日臉書）

兩市持續藉由高峰會議、投資、文化、教育等互動上密切往來，布里斯本人口262萬和高雄相當，緯度也類似，且同樣有美麗的水岸風情，並沿著水岸打造文化與藝術廊帶。因而，喜好陽光、戶外活動、親水城市的布里斯本人會對高雄有好感，其實是相當合理的。

好過日提及，2032年夏季奧運將在布里斯本舉行，祝福Laurence Quinlivan能夠健康目睹，也期望高雄和布里斯本能繼續深化合作交流。

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