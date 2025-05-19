晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昆凌爺爺說台北普普「高雄No.1」 好過日：其實相當合理

〔記者王榮祥／高雄報導〕雙北世壯運新金句Taipei so-so, Kaohsiung No.1。臉書社群「高雄好過日」表示，昆凌爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）長年推動台澳友好，20多年前在澳洲布里斯本創立澳洲台灣之友協會，而布里斯本和高雄早在1997年締結姊妹市，布里斯本人對高雄有好感，其實相當合理。

Laurence Quinlivan先生是澳洲台灣之友秘書長，本來就和台灣外交單位有相當多互動，圖為他和台灣駐布里斯本台北經濟文化辦事處陶令文處長餐敘。（翻攝好過日臉書）Laurence Quinlivan先生是澳洲台灣之友秘書長，本來就和台灣外交單位有相當多互動，圖為他和台灣駐布里斯本台北經濟文化辦事處陶令文處長餐敘。（翻攝好過日臉書）

昆凌爺爺羅倫斯奪得台北世壯運90歲以上組標槍項目金牌，田徑100公尺短跑銀牌，賽後被問到喜不喜歡台北時，直言「台北普普（Taipei so-so）」，接著就高呼「高雄No.1！（Kaohsiung No.1）」

好過日指出，其實羅倫斯長年推動台澳友好，20多年前在布里斯本創立澳洲台灣之友協會（Australian Friends of Taiwan Association），推廣台灣與昆士蘭州在教育文化方面的合作。而布里斯本和高雄早在1997年9月9日就締結為姊妹市，而且互動相當頻繁，經常有高層互訪；高雄在河堤社區設置布里斯本公園，布里斯本河畔的南岸公園也設有高雄地標，並設有高雄公園。

2013高雄順利承辦亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit, APCS）也是由布里斯本大力支持，原因在於APCS發起人就是布里斯本前市長Jim Soorley，往例由澳大利亞和澳大利亞以外的城市輪流舉辦。

布里斯本和高雄早在1997年9月9日就締結為姊妹市，且互動相當頻繁，經常有高層互訪。圖為前市長陳菊在締交姐妹市20年時拜訪布里斯本，至南岸公園與高雄地標合影。（翻攝好過日臉書）布里斯本和高雄早在1997年9月9日就締結為姊妹市，且互動相當頻繁，經常有高層互訪。圖為前市長陳菊在締交姐妹市20年時拜訪布里斯本，至南岸公園與高雄地標合影。（翻攝好過日臉書）

兩市持續藉由高峰會議、投資、文化、教育等互動上密切往來，布里斯本人口262萬和高雄相當，緯度也類似，且同樣有美麗的水岸風情，並沿著水岸打造文化與藝術廊帶。因而，喜好陽光、戶外活動、親水城市的布里斯本人會對高雄有好感，其實是相當合理的。

好過日提及，2032年夏季奧運將在布里斯本舉行，祝福Laurence Quinlivan能夠健康目睹，也期望高雄和布里斯本能繼續深化合作交流。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中