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娛樂 歐美

傻眼！Tyga今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！網抓包超怒：昨晚還在遊樂園爽

Tyga首度來台開唱，今突宣布取消。（翻攝自onion production）Tyga首度來台開唱，今突宣布取消。（翻攝自onion production）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國人氣饒舌歌手Tyga（泰加）首度來台舉行演唱會，原定今（21日）晚8點在台北開唱，並在結束後舉行After Party狂歡，讓歌迷相當期待。怎料主辦單位稍早突宣布Tyga沒趕上飛機，所以演唱會取消，讓粉絲超傻眼直呼，「這是我聽過最荒謬的取消原因」。

Tyga演唱會主辦單位「Onion Production」今日上午在社群平台發布緊急公告，表示Tyga因個人因素，「沒趕上稍早飛往台北的航班，很遺憾將被迫取消」，目前正積極與Tyga經紀公司協商延期或其他補償方案。

Tyga因沒趕上飛機，取消演唱會。（翻攝自onion production）Tyga因沒趕上飛機，取消演唱會。（翻攝自onion production）

不過早已有歌迷從南部北上，卻突然被告知取消，相當不滿，還有眼尖網友發現，Tyga的社群昨下午4點還在發布遊樂園的動態，傻眼直喊：「故意的吧笑死！16小時前都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時，要是不退費那更絕，ye言難盡」、「看tyga限動根本就還在遊樂園爽，主辦根本就是故意拖到今天早上才宣布：） 不知道這樣算不算一種詐欺呢」、「已經在北上的途中了...無言」、「這是我聽過最荒謬的取消原因。」

Tyga被發現16小時前還發布玩樂動態。（翻攝自IG）Tyga被發現16小時前還發布玩樂動態。（翻攝自IG）

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