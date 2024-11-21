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（影）Tyga來台開唱突取消！道歉後下秒竟喊「泰國晚點見」 再度惹眾怒

Tyga首度來台開唱卻突宣布取消，本人親自道歉。（翻攝自IG、臉書）Tyga首度來台開唱卻突宣布取消，本人親自道歉。（翻攝自IG、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國人氣饒舌歌手Tyga原定今（21日）晚8點在台北開唱，且將在結束後舉行After Party狂歡。怎料主辦單位今稍早宣布演唱會要取消，因為Tyga沒趕上飛機。有眼尖網友發現，Tyga的社群昨天還發布在遊樂園玩的動態，如今卻沒趕上飛機，明顯不將開唱一事放眼裡，引發大眾怒火，Tyga也急忙發文道歉。

相關新聞：傻眼！Tyga今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！網抓包超怒：昨晚還在遊樂園爽

Tyga昨天還發布在遊樂園玩的動態，如今卻沒趕上飛機，明顯不將開唱一事放眼裡，引發大眾怒火。（翻攝自IG）Tyga昨天還發布在遊樂園玩的動態，如今卻沒趕上飛機，明顯不將開唱一事放眼裡，引發大眾怒火。（翻攝自IG）

Tyga為不能來台一事發文致歉後，下秒立刻喊話「泰國晚點見」，讓台灣粉絲再度傻眼。（翻攝自IG）Tyga為不能來台一事發文致歉後，下秒立刻喊話「泰國晚點見」，讓台灣粉絲再度傻眼。（翻攝自IG）

Tyga演唱會主辦單位「Onion Production」，今日上午先是在社群平台發布公告表示，Tyga因個人因素，「沒趕上稍早飛往台北的航班，很遺憾將被迫取消」，接著Tyga也為不能來台一事發文致歉，表示將會努力安排重新演出事宜，但他下秒立刻喊話「泰國晚點見」，讓台灣粉絲再度傻眼。

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